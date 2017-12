Hochkarätige Kooperation: "The Full Service" setzt die QVC Trends für Frühjahr/Sommer 2018 in Szene

QVC Lookbook - Behind the Scenes. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6333 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/QVC Deutschland/© Rankin Photography Ltd." Bild-Infos Download

Düsseldorf (ots) - Premiere: "The Full Service", die renommierte Kreativagentur des Starfotografen Rankin, hat die Art Direktion des QVC Lookbooks der kommenden Saison übernommen. Damit geht das digitale Handelsunternehmen neue Wege in der Kommunikation. Mit dem Ziel, eine jüngere Zielgruppe zu erreichen und sich klar vom Wettbewerb abzusetzen.

QVC hat sich für sein Lookbook erstmals prominente Unterstützung geholt: Die bekannte 360° Agentur "The Full Service" des renommierten britischen Porträt- und Modefotografen Rankin betreute Konzeption und Umsetzung des QVC Lookbooks für die kommende Saison. Dank seiner langjährigen Erfahrung und herausragenden Fashion-Kompetenz vereint das Team um den Starfotografen Mode verschiedenster Designer, darunter Thomas Rath, Jette Joop oder Uta Raasch, zu einem jungen und dynamischen "Look and Feel" von QVC. "Die Auswahl der Models war für uns entscheidend. Wir zeigen die Trends an selbstbewussten Frauen, die Spaß an Fashion haben und alle Facetten ihrer Persönlichkeit zeigen", so Starfotograf Rankin.

Gemeinsames Verständnis von Mode

Für Rankin, der Stars wie Heidi Klum in Szene setzt, waren die gemeinsame Vorstellung für die Umsetzung des Lookbooks und ein hoher Anspruch an die Gestaltung ausschlaggebend für die Zusammenarbeit. "Mit QVC teile ich nicht nur eine Leidenschaft für Mode, wir wollen Bilder gestalten und authentische Geschichten erzählen, die im Gedächtnis bleiben", verrät der britische Fotokünstler.

Jüngere Zielgruppen erreichen: QVC setzt auf einen modernen Look

Durch Maßnahmen, wie beispielsweise Kooperationen mit namhaften Designern, hat der Multichannelhändler QVC seine Fashion Expertise über die Jahre kontinuierlich ausgebaut. "Die Kollektionen sind mutiger und modischer geworden. Sie entsprechen dem Zeitgeist. Und genau diesen hat 'The Full Service' mit seinen Inszenierungen eingefangen und in eine dynamische und emotionale Bildsprache übersetzt", sagt Ronald Käding, Vice President Merchandising bei QVC Deutschland. "Ich bin sicher, dass es uns damit gelingt, auch eine neue, jüngere Zielgruppe zu erreichen." Zudem will sich QVC mit der Kooperation klar vom Wettbewerb absetzen. "Die Profis aus dem Rankin-Team haben einen Look kreiert, der exakt widerspiegelt, wie sich QVC in den letzten Jahren verändert hat - nämlich hin zu einem digitalen Handelsunternehmen mit einem modernen und hochwertigen Angebot auch im Bereich Fashion, das unsere Kunden auf allen Kanälen entdecken und erleben können. Mit dem Lookbook wollen wir das nun verstärkt nach außen transportieren."

QVC Lookbook

Das QVC Fashion Lookbook Spring/Summer 2018 steht Ihnen unter folgendem Link zur Ansicht bereit: http://bit.ly/2BjydBV

