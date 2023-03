STERN

Schauspiel-Star Nina Hoss: "Als Frau musst du doppelt so viel Leistung bringen"

Nina Hoss, 47, spielt schon zum dritten Mal in ihrer Karriere eine Geigerin. Im für sechs Oscars nominierten Drama "Tár" mimt sie an der Seite von Hollywood-Star Cate Blanchett die Konzertmeisterin und erste Solistin der Berliner Philharmoniker. "Mit meiner Geigenlehrerin komme ich immer so weit, dass ich die Stücke, die ich spielen muss, wirklich drauf habe", sagt sie. Aber ihre Geige wurde leiser eingestellt, damit man sie nicht so sehr hören könne.

Was Hoss neu gelernt hat: "Die Erste Geige hat die zweitgrößte Machtposition innerhalb des Orchesters. Deshalb wirst du jede Minute aufs Äußerste beobachtet und geprüft, ob du auch wirklich wert bist, auf diesem Stuhl zu sitzen", sagt Hoss. Als Frau in dieser Position müsse man, ähnlich wie bei einer Dirigentin, doppelt so viel Leistung bringen. "Zweifel an deiner Kompetenz sind viel schneller da, als wenn ein Mann diese Position innehätte."

