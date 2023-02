STERN

Malu Dreyer nach 10 Jahren als Ministerpräsidentin: "Im Moment ist Aufhören für mich kein Thema"

Hamburg (ots)

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ist seit 10 Jahren im Amt. Ihr Vorgänger Kurt Beck war 18 Jahre Ministerpräsident, eine solche Zeitspanne sei für sie "schwer vorstellbar", sagte sie jetzt dem stern. "Aber im Moment ist aufhören für mich kein Thema." Dreyer weiter: "Es gibt auch Tage, wo ich ohnmächtig, traurig, verzweifelt bin darüber, dass Dinge so sind, wie sie sind. Es gibt auch Erschöpfung, aber ich habe mich freiwillig zur Wahl gestellt. Sie empfinde das Amt als Ehre, nicht als Last."

Dreyer leidet seit vielen Jahren an Multipler Sklerose. "Der Schritt vor zehn Jahren, es mir zuzutrauen, war mutig, aber nicht leichtfertig. Heute bin ich einfach nur glücklich und unglaublich dankbar, dass ich mit dieser Erkrankung diese Aufgabe so stemmen kann. Ich war am Anfang viel häufiger im Rollstuhl."

Original-Content von: STERN, übermittelt durch news aktuell