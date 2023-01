STERN

Stern Exklusiv: AfD-Politiker Matthias Helferich bittet um Aufnahme in die Bundestagsfraktion

Hamburg (ots)

Der Dortmunder AfD-Politiker Matthias Helferich hat nun doch die Aufnahme in die AfD-Bundestagsfraktion beantragt. Sein Brief an den Fraktionsvorstand liegt dem stern vor. Helferich gehörte der AfD-Bundestagsfraktion nicht an, nachdem eindeutige Nazi-Äußerungen von ihm öffentlich geworden waren.

Die Bundestagsfraktion hat das Thema für ihre Sitzung an diesem Dienstag auf die Tagesordnung genommen. Ein Sprecher sagte dem stern, über Helferichs Antrag werde die ganze Fraktion abstimmen.

Helferich, 34 Jahre alt, ist 2021 über die Landesliste der AfD in Nordrhein-Westfalen in den Bundestag gewählt worden. Schon vorher waren Aussagen Helferichs bekannt geworden, in denen er sich unter anderem als das "freundliche Gesicht des NS" bezeichnet hatte. Zudem prahlte er damit, Kornblumen im Garten zu züchten - "geheimes symbol der nationalsozialisten während des verbots in österreich (sic)". Helferich gab damals nach Diskussionen unter den AfD-Abgeordneten bekannt, auf die Mitgliedschaft der Fraktion zu verzichten.

