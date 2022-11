Gruner+Jahr, STERN

Streit um Fußball-WM in Katar: Joschka Fischer springt Gabriel bei

Auch der Ex-Außenminister missbilligt im stern "eine gewisse Von-oben-herab-Kritik" in Deutschland

Der frühere Außenminister Joschka Fischer hat im Streit um die Fußball-WM die Regierung des Austragungsortes Katar gegen Kritik verteidigt. Mit Blick auf eine entsprechende Äußerung des SPD-Politikers Sigmar Gabriel sagte Fischer dem stern: "Ich finde, so unrecht hat er in der Sache nicht, wenn er da eine gewisse Von-oben-herab-Kritik kritisiert."

Gabriel hatte auf Twitter geschrieben, die "deutsche Arroganz gegenüber Katar ist zum Ko...!". Fischer sagte: "Ich hätte mir gewünscht, dass Sigmar Gabriel eine weniger provokante Sprache benutzt hätte." In der Sache allerdings stimmte er ihm zu: "So wichtig die Menschenrechte sind, ihre Durchsetzung erfordert Ausdauer. Es ist jede Mühe wert, dafür zu sorgen, dass Katar auf dem Weg, den es geht, vorankommt", so Fischer.

