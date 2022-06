Hamburg (ots) - Das Kino steckt in der Krise, die Besucher bleiben weg. Im Gespräch mit dem STERN hat Filmstar Alexandra Maria Lara, 43, nun erstmals erfahren, dass ihr letzter Film, das Roadmovie "Töchter", ebenfalls ein Flop war. Er hatte gerade mal 16 600 Zuschauer. "Mir sitzt noch der Schreck in den Knochen, dass wir so wenig Zuschauer hatten", sagt sie. Seit ...

mehr