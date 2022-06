Gruner+Jahr, STERN

"Die Situation belastet sie sehr" - Schauspieler Ulrich Matthes spricht im STERN über die aktuelle Verfasstheit seiner Freundin Angela Merkel

Hamburg (ots)

Der Schauspieler Ulrich Matthes ist seit langem mit Ex-Kanzlerin Angela Merkel befreundet. Im Interview mit dem STERN erklärt er, warum sich Merkel bislang weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. "Ich ahne, dass sie nicht als eine Art von Nebenkanzlerin präsent sein will." Schon vom Typ her strebe sie auch nicht "die Rolle der Elder Stateswoman an."

Im Interview bekennt Matthes zudem, dass er sich nicht vorstellen könne, jemals den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu spielen. Matthes, 63, der derzeit auf Netflix als Hitler in dem Film "München" von Christian Schwochow zu sehen ist, sagt im STERN: "Jetzt ist mal gut mit den Massenmördern". Nach dem Ende der Dreharbeiten zu "München" habe er beschlossen, keine Nazigrößen mehr zu spielen - "und dabei bleibe ich auch." Putin, so Matthes, "wäre wieder nur ein empathieloser, böser, in seiner Ideologie verhafteter Mensch."

Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell