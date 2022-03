Gruner+Jahr, STERN

Ungarns umstrittenstes Kinderbuch "Märchenland für alle" erscheint in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Originalausgabe löste in Ungarn eine politische Kontroverse aus und wurde von der konservativen Regierung zum Anlass genommen, um homo- und transphobe Gesetze einzuführen. Jetzt bringt der STERN das Buch exklusiv nach Deutschland, Österreich und die Schweiz - und setzt ein Zeichen für Meinungsfreiheit und Vielfalt. "Märchenland für alle" erscheint heute im Buchhandel zum Preis von 16,95 Euro. Über die Stiftung STERN fließt für jedes verkaufte Exemplar ein Euro als Spende an Projekte, die sich für mehr Vielfalt in Ungarn einsetzen.

17 Märchen inklusiv und divers erzählt - das Kinderbuch "Märchenland für alle" versammelt Heldinnen und Helden, in deren Geschichten sich unsere moderne Gesellschaft widerspiegelt. Da gibt es einen schwulen Prinzen, einen Hasen mit drei Ohren, Aschenputtel hat einen alkoholsüchtigen Vater, Schneewittchen wird zu "Goldlaub", und eine freiheitsliebende Königstochter möchte Abenteuer erleben, anstatt "nur" zu heiraten. Hinter dem Kinderbuch steckt die Idee, traditionelle Märchen neu zu erzählen. Im Herbst 2020 in Ungarn erschienen, entwickelte sich "Märchenland für alle" ungeachtet der Boykottversuche zum Bestseller und wurde 2021 in die "White Ravens" aufgenommen, eine Liste, die 200 hochwertige internationale Kinder- und Jugendbücher herausstellt.

STERN-Chefredakteurin Anna-Beeke Gretemeier schreibt im Vorwort zur deutschen Ausgabe: "Die STERN-Redaktion hatte den Wunsch, diesem Buch noch mehr Öffentlichkeit zu schenken. Denn es ist gut, nicht der Norm zu entsprechen. Es ist gut, anders zu sein. Und es ist wichtig, für dieses Verständnis zu kämpfen und vor allem früh damit zu beginnen. 'Märchenland für alle' unterstützt Eltern dabei, ihren Kindern beizubringen, wie unsere Gesellschaft aussieht: vielfältig."

"Märchenland für alle", ab dem 17. März im Handel sowie im Abo-Shop des STERN (shop.stern.de), Preis: 16,95 Euro, Verlag: Gruner + Jahr, ein STERN-Buch, Vertrieb: Dorling Kindersley, Herausgeber: Boldizsár M. Nagy, aus dem Ungarischen von Christina Kunze, Tünde Malomvölgyi und Timea Tankó, mit farbigen Illustrationen von Lilla Bölecz, ab 6 Jahre, ISBN 978-3-8310-4509-9.

