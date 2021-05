Gruner+Jahr, STERN

stern und Statista: Daimler Mobility ist der beste Diversity-Arbeitgeber Deutschlands

Hamburg (ots)

So umfassend sind Arbeitgeber mit Blick auf Diversität noch nie untersucht worden. Das Magazin stern und das Marktforschungsunternehmen Statista haben mehr als 2000 Firmen analysiert und mehr als 40.000 Beschäftigte befragt. Das Ergebnis: Daimler Mobility, die Mobilitäts- und Finanzdienstleistungstochter des Autokonzerns, ist der beste Diversity-Arbeitgeber Deutschlands. Insgesamt konnten sich 250 Unternehmen für das Ranking qualifizieren. Stark vertreten ist die Gesundheits- und Sozialbranche, aber auch IT- und Telekommunikation.

Bei Daimler Mobility arbeiten in Deutschland Menschen aus 70 Nationen. Diversität gehört seit 2003 zu den erklärten Unternehmenswerten, seit mehr als zehn Jahren gibt es eine Quote. Inzwischen ist ein Viertel der leitenden Führungskräfte weiblich, auch im Vorstand sind zwei Frauen. Eine von ihnen ist die Niederländerin Eefje Dikker, als Arbeitsdirektorin zuständig fürs Personal. "Ich bin überzeugt, dass Menschen motivierter, leistungsfähiger und zufriedener sind, wenn sie sich mit ihrer Persönlichkeit und Identität so einbringen können, wie sie sind", sagte sie dem stern, "gleichzeitig wird Vielfalt nicht allein durch Quoten erreicht. Vielmehr geht es um Offenheit anderen Meinungen gegenüber und das kontinuierliche in Frage stellen des Status quo."

Die Unternehmen wurden von den Befragten über Online-Access-Panels in mehreren Dimensionen der Diversität beurteilt. Neben dem Geschlecht und der Ethnizität ging es auch um den Umgang mit Alter, körperlichen Beeinträchtigungen und sexueller Orientierung. Dabei wurden die Einschätzungen von Diversitätsgruppen, also etwa von Frauen, Älteren Migranten oder Schwerbehinderten, höher gewichtet. Beispiele für zu bewertende Aussagen: "In der Führungsebene ist das zahlenmäßige Verhältnis von Männern und Frauen ausgewogener geworden." Oder: "Mir gefällt es, wie mein Arbeitgeber mit ethnischer Vielfalt umgeht." Oder: "Mein Arbeitgeber unterstützt Mitarbeiter, die durch Krankheiten oder Unfälle beeinträchtigt sind." Neben den Befragungsergebnissen wurden weitere Kriterien herangezogen. Eine der wenigen für alle Unternehmen verfügbaren Kennzahlen ist der Frauenanteil in der Führungsebene. Außerdem wurde das öffentlich sichtbare Engagement zum Thema Diversität einbezogen.

Die 25 am besten platzierten Arbeitgeber sind:

1. Daimler Mobility 2. Carl-Thiem-Klinikum Cottbus 3. BP Europa 4. Apple Retail Germany 5. Dell 6. Fresenius Kabi Deutschland 7. Pfizer 8. Abbott 9. Oerlikon 10. Merck 11. Johnson & Johnson 12. SAP 13. Deutsche Telekom 14. B. Braun Melsungen 15. Datev 16. Concentrix 17. DFS Deutsche Flugsicherung 18. Fujitsu 19. Deutsche Bundesbank 20. EnBW 21. KfW 22. R+V Versicherung 23. Vodafone 24. Mann + Hummel 25. Microsoft Deutschland

Die Befragung fand zwischen dem 17. Juni und 13. Juli 2020 sowie zwischen dem 13.und 30. Oktober 2020 statt. Bewertet werden konnten alle Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten in Deutschland. Keine Firma konnte sich um die Teilnahme an der Studie bewerben oder die Aufnahme in die Liste beeinflussen.

