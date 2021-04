Gruner+Jahr, STERN

"heute wichtig": Der STERN startet Morgen-Podcast in Kooperation mit RTL und ntv

Hamburg/ Köln (ots)

Heute Morgen ist der werktägliche STERN-Podcast "heute wichtig" erstmals on Air gegangen (LINK). Das Angebot entsteht in Zusammenarbeit mit RTL und ntv und ist ein gemeinsames Projekt im Auftrag der Audio Alliance.

Informiert in den Tag starten und fundiert mitreden können; "heute wichtig" setzt die Themen, über die Deutschland tagsüber sprechen wird. Jeden Morgen ab 6:00 Uhr begrüßt Moderator Michel Abdollahi die Hörer:innen mit einem Themenmix aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Unterhaltung. "heute wichtig" ist meinungsstark, stößt Debatten an und zeigt Haltung. Die Stimmen, die dort zu Wort kommen, sind facettenreich. Das sind spannende Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung, die als Gesprächspartner:innen die Diversität und Meinungsvielfalt unserer Gesellschaft widerspiegeln.

Der Podcast, den die Audio Alliance produziert, erscheint bei AUDIO NOW sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hinter "heute wichtig" steht ein crossmediales Redaktionsteam aus erfahrenen Journalist:innen des STERN und der Mediengruppe RTL Deutschland. Die redaktionelle Projektleitung haben Isa von Heyl, stellvertretende Chefredakteurin STERN Digital, und Anne Rück, Chefin vom Dienst des RTL "Nachtjournal".

STERN-Chefredakteure Anna-Beeke Gretemeier und Florian Gless: "'heute wichtig' vereint die gesamte inhaltliche Vielfalt und die Erzählkraft des STERN in sich: von der Nachricht über die fundierte Einordnung und wissenswerte Hintergründe bis hin zur Unterhaltung. Gleichzeitig entsteht in der crossmedialen Zusammenarbeit mit den Kolleg:innen von RTL und durch die Persönlichkeit von Michel Abdollahi ein neues, einzigartiges Medienangebot."

Michel Abdollahi, Moderator von "heute wichtig": "In 'heute wichtig' sprechen wir mit vielen Menschen über die Dinge, die draußen passieren. Von der örtlichen Kioskbesitzerin bis hin zum Papst sollen alle dabei sein und zeigen: 'heute wichtig' steht für Aufgeschlossenheit und Toleranz gegenüber verschiedenen Meinungen, Menschen und Perspektiven. Dafür stehe auch ich als Moderator. Die Hörer:innen bekommen den deutschen und den iranischen Michel. Sie bekommen den Michel, der in diesem Land aufgewachsen ist, mit all seiner Sicht auf die Welt."

Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL NEWS und Head of Audio Mediengruppe RTL: "In TV und Print haben wir bereits vielfach gezeigt, welche journalistische Power RTL und STERN gemeinsam entwickeln. Nun schaffen wir zusammen im Audiobereich ein tägliches Format, das auch dank seines profilierten Hosts Michel Abdollahi klar Haltung bezieht und Themen setzt, über die Deutschland spricht. Ich freue mich sehr, das gemeinsam mit den Kolleg:innen des STERN umzusetzen."

Mirijam Trunk, Director of Podcast and Audio on Demand Mediengruppe RTL und Chefin AUDIO NOW: "Ein täglicher News-Podcast ist ein großes Commitment für alle Seiten - und erfordert ein enorm gutes Team, das in diesen Zeiten auch zusammenarbeiten kann, ohne sich je persönlich gesehen zu haben. Denn die Redaktionen und die Produktion arbeiten vollständig remote von Hamburg, Köln, Berlin und Gütersloh aus zusammen. Ich bin stolz, dass 'heute wichtig' künftig unser breites AUDIO NOW Portfolio bereichert."

Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell