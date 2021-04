Gruner+Jahr, STERN

"Sie läuft. Er rennt": STERN startet Lauf-Podcast mit Alexandra Kraft und Mike Kleiß

Hamburg (ots)

Laufen boomt. So sehr, dass in manchen Sportgeschäften Laufschuhe in den letzten Wochen sogar ausverkauft waren. Mit dem neuen Podcast "Sie läuft. Er rennt" will der STERN jetzt noch mehr Lust darauf machen, die Sportschuhe zu schnüren. Der Titel ist dabei Programm. Denn Frauen und Männer treiben sehr unterschiedlich Sport, das fällt vor allem beim Laufen auf.

STERN-Wissenschaftsredakteurin Alexandra Kraft, von der die Idee und das Konzept für den Podcast stammen, sagt: "Männer rennen, bis das Herz rast und die Lunge brennt. Frauen gehen es dagegen meist zu langsam an." Genau das ist der Stoff, aus dem der neue wöchentliche STERN-Podcast "Sie läuft. Er rennt" gemacht ist. Alexandra Kraft ist selbst Freizeitläuferin und hat sich bereits in ihrem erfolgreichen Buch "Der gemeine Unterschied" mit geschlechtsspezifischen Besonderheiten bei Sport, Ernährung und Diäten beschäftigt.

Kraft startet den Podcast gemeinsam mit Mike Kleiß. Der passionierte Läufer, führende Lauf-Kolumnist und Buchautor ist Co-Host und Produzent von "Sie läuft. Er rennt". Kraft und Kleiß sprechen, diskutieren - und streiten auch - darüber, was Männer und Frauen beim Sporttreiben voneinander lernen können. Was bedeutet der unterschiedliche Stoffwechsel fürs Sporttreiben? Welche Unterschiede gibt es beim Trainieren der Muskeln? Und warum fällt Regeneration Männern so schwer und Frauen zu leicht?

"Sie läuft. Er rennt" unterhält, vermittelt gleichzeitig Expert:innenwissen und gibt viele Anregungen für den gelungenen Start der Laufkarriere. Die Mischung aus Plauderton und Information sowie der Ansatz, das Thema Laufen nach Geschlechtern zu diskutieren, ist bislang einzigartig. Und eins ist sicher: Die beiden Geschlechter können richtig viel voneinander lernen.

"Sie läuft. Er rennt" gibt es ab sofort und jeden Dienstag mit einer neuen Folge auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören.

Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell