Psychologin und Unipräsidentin Gesine Grande im stern-Podcast "Die Boss": "Männer sind direkter und klarer als Frauen."

Eines könnten Frauen im Job von Männern lernen, sagt die Psychologin und Unipräsidentin Gesine Grande in der neuen Ausgabe des stern-Podcasts "Die Boss": "Männer sind direkter und auf eine angenehme Weise auch klarer." Während Frauen gerne abgeholt oder entdeckt werden würden, sagten Männer einfach, dass sie den Job haben wollen.

Grande führt seit sechs Monaten die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) und ist Deutschlands einzige Unipräsidentin mit ostdeutscher Herkunft. Ihrer Hochschule mit 7000 Studierenden kommt hohe politische Bedeutung für ihre Heimatregion zu: Das Ende der Braunkohle-Förderung ist beschlossen, die Lausitz braucht neue, zukunftsfähige Arbeitsplätze. Die Uni soll mit Modellprojekten und Forschung mit dafür sorgen, dass sie entstehen. Grande ist geborene Leipzigerin, hat Psychologie studiert, sich zur psychologischen Psychotherapeutin weitergebildet und an Hochschulen in Essen, Bielefeld und Leipzig gearbeitet.

Ihr Berufsstart im Westen nach der Wende prägt sie bis heute. Sie habe sich gefühlt "wie von einem anderen Stern", sagt sie. Man habe ihr gleich zu Beginn aufgetragen, Literatur mit Hilfe des Computers zu suchen und im Supermarkt einen guten Wein auszusuchen. Sie habe vorher noch nie mit einem Computer gearbeitet, geschweige denn so viele verschiedene Weinmarken gesehen. Als junge Mutter eines Sohnes, die wieder arbeiten geht, sei sie dann von ihrem Umfeld extrem kritisch gesehen worden. Was im Osten ganz normal war, galt im Westen als verpönt. Und auch heute noch hätten junge Frauen in Leipzig und Hannover ganz unterschiedliche Vorstellungen von ihrem Leben.

In "Die Boss - Macht ist weiblich" sprechen Spitzenfrauen unter sich: Gastgeberin und Multi-Aufsichtsrätin Simone Menne (unter anderem BMW, Deutsche Post DHL, Henkel) trifft Chefinnen aus allen Gesellschaftsbereichen, um mit ihnen über ihr Leben und ihre Karriere zu reden. "Die Boss" erscheint vierzehntäglich immer mittwochs auf stern.de und dem Youtube-Kanal des stern sowie auf Audio Now und allen gängigen Podcast-Plattformen. Unter dem Motto "Lernen Sie von den Besten für Ihren Job" bietet das Team von "Die Boss" ab sofort auch Online-Events an. Unter www.stern.de/dieboss finden Sie alle Infos und Tickets zur Die-Boss-Masterclass.

