Der neue Nannen Preis: Die ganze Vielfalt des Journalismus

- Öffnung für alle Mediengattungen und journalistischen Formate - Beirat aus namhaften Journalist*innen einberufen als beratendes Gremium für die inhaltliche Neuausrichtung - Neue Kategorien "Geschichte des Jahres" und "Republik" - Auch Nicht-Journalist*innen können ausgezeichnet werden

Moderner Journalismus hat viele Gesichter. Darum wird aus dem renommiertesten Preis für Print-Publikationen die erste Auszeichnung für Journalist*innen aller deutschsprachigen Medien: der neue Nannen Preis. Der Nannen Preis ehrt fortan herausragende publizistische Leistungen jeder Art. Ganz gleich, ob sie in traditionellen Medien oder auf digitalen Plattformen veröffentlicht werden, ob in gedrucktem oder gesprochenem Wort, in Bildern, in grafischen oder crossmedialen Formaten. Der neue Nannen Preis ehrt ausgezeichneten Journalismus in all seinen Formen.

Erstmals wurde für den Nannen Preis ein Beirat einberufen, dem namhafte Journalist*innen aller Mediengattungen angehören. Als beratendes Gremium garantiert er die Unabhängigkeit des Preises und gestaltet die inhaltliche Neuausrichtung mit. Die Mitglieder des Beirats sind: Michel Abdollahi (Journalist und Moderator), Daniel Etter (Fotograf), Florian Gless (STERN), Dunja Hayali (ZDF), Carsten Hoyer (Antenne Niedersachsen), Katja Pietsch (Radio Bremen), Annette Ramelsberger (Süddeutsche Zeitung), Sonja Schwetje (ntv), Uwe Vetterick (Sächsische Zeitung), Vanessa Wormer (SWR) sowie Christoph Kucklick (Leiter Henri-Nannen-Schule) als Sprecher des Beirats.

Die Rolle der Jurys wird gestärkt. Jeweils eine eigene Jury aus erstklassigen Journalist*innen befindet in den Wettbewerbskategorien "Investigation", "Lokal" und "Egon Erwin Kisch-Preis" über die Preisträger*innen. Die Jurys benennen jeweils auch die Shortlist und die Nominierten. Diese drei Kategorien sind offen für Einreichungen. Ab dem 1. und bis zum 28. Februar sind alle deutschsprachigen Journalist*innen und Redaktionen eingeladen, die besten Arbeiten in diesen Kategorien unter www.nannen-preis.de einzusenden. Auch Nicht-Journalist*innen haben die Chance auf die Auszeichnung, wenn sie die Öffentlichkeit in journalistisch herausragender Weise informieren.

Neu sind die Kategorien "Geschichte des Jahres" und "Republik". Mit der Auszeichnung "Geschichte des Jahres" kürt der Beirat die alles überragende journalistische Glanztat der vergangenen zwölf Monate. Eine Geschichte, der es mit großer Eindringlichkeit oder Unmittelbarkeit gelungen ist, das Publikum über alle Grenzen von Alter und Weltanschauung hinweg in ihren Bann zu ziehen.

In der Kategorie "Republik" steht der Wert des Journalismus für die Gesellschaft im Vordergrund. Über diesen Preis befindet eine weitere Jury. Sie zeichnet Projekte aus, die der Öffentlichkeit einen außergewöhnlichen publizistischen Dienst erweisen.

STERN-Chefredakteur Florian Gless: "Der neue Nannen Preis denkt über Branchengrenzen hinaus und bildet die gesamte Vielfalt des Journalismus ab. Die trennscharfe Unterscheidung nach Gattungen wird im Redaktionsalltag längst nicht mehr gelebt. Journalistinnen und Journalisten erzählen Geschichten multimedial und bedienen sich dabei aller Kanäle, um das Publikum zu erreichen. Die Öffnung des Nannen Preis für alle Mediengattungen steht für veränderte Rezeptionsgewohnheiten und den Wandel journalistischer Formen."

Christoph Kucklick, Sprecher des Beirats und Leiter der Henri-Nannen-Schule: "Journalismus wirkt. Mit den Neuerungen im Wettbewerb wollen wir stärker auf die gesellschaftliche Bedeutung des Journalismus hinweisen. Deshalb geht es in einigen Kategorien nun ausdrücklich auch um die Wirkung von journalistischen Arbeiten, um ihre Kraft, Debatten auszulösen und Veränderungen anzuregen."

Über den Nannen Preis:

Der Nannen Preis gilt als die bedeutendste Auszeichnung für Journalist*innen deutschsprachiger Medien. Mit ihm werden seit 2005 herausragende journalistische Leistungen in Wort und Bild geehrt. Ab 2021 ist der Wettbewerb für alle Mediengattungen offen. Der Nannen Preis zeichnet herausragende publizistische Leistungen jeder Art aus. Die Stifter des Preises sind das Magazin STERN und das Verlagshaus Gruner + Jahr. Die Unabhängigkeit der Auszeichnung wird durch ein aufwendiges Sichtungsverfahren mit einem Beirat und namhaften Jurys gewährleistet, denen unter anderen Chefredakteur*innen, Redakteur*innen, Autor*innen, Publizist*innen und Fotograf*innen nahezu aller großen Verlage Deutschlands angehören.

