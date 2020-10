Gruner+Jahr, STERN

stern-Interview

Virologe Schmidt-Chanasit: "Es ist realitätsfern zu glauben, man könnte mit Beherbergungsverboten irgendetwas verhindern"

Hamburg (ots)

Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hat sich im Gespräch mit dem stern grundsätzlich gegen ein Beherbergungsverbot für innerdeutsche Reisende aus Risikogebieten ausgesprochen. "Es ist realitätsfern zu glauben, man könnte mit diesen Beherbergungsverboten irgendetwas verhindern", so Schmidt-Chanasit, der als Virologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg arbeitet.

Bund und Länder hatten sich am Mittwochabend darauf geeinigt, die Schwelle für strengere Corona-Maßnahmen in deutschen Corona-Hotsports zu senken. Eine Einigung beim Thema Beherbergungsverbote konnte jedoch nicht erzielt werden. Schmidt-Chanasit bezeichnete vor allem die neuen Obergrenzen für Familienfeiern oder im privaten Rahmen als "zielgerichtet und verhältnismäßig".

Schmidt-Chanasit äußerte sich auch zu der Frage nach einem möglichen zweiten Lockdown. Er gab zu bedenken, dass sich die Infektionslage in Deutschland je nach Region deutlich unterscheide. "Wenn ich mir beispielsweise die Situation in Berlin-Neukölln ansehe, ist das durchaus eine schwierige Lage, wo sehr viel sehr schnell außer Kontrolle geraten kann", so der Virologe. Aber dies treffe nicht auf viele Regionen Deutschlands zu. Er betonte: "Ein Lockdown steht meines Erachtens nach erstmal vollkommen außer Frage."

Schmidt-Chanasit appellierte mit Blick auf die kommenden Wochen an die Bürgerinnen und Bürger, die sogenannten AHA-L-Regeln konsequent einzuhalten. Seiner Einschätzung nach würde keine der zusätzlich getroffenen Corona-Regeln eine ähnliche Wirksamkeit entfalten. "AHA-L ist die Basis und quasi auch die Lösung", so Schmidt-Chanasit im Gespräch mit dem stern. "Diese Regeln werden uns durch die Pandemie tragen, ohne dass wir weitere Maßnahmen ergreifen müssen, die viele Nebenwirkungen und viele schädliche Effekte hervorrufen."

