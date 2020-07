Gruner+Jahr, STERN

Studie von stern und YouGov: Bio-Siegel sind die nachhaltigsten Marken Deutschlands

Hamburg (ots)

Alle reden über Nachhaltigkeit, aber welcher Anbieter tut in den Augen der Verbraucher tatsächlich etwas? Wer reduziert Verpackungen? Welche Produkte halten besonders lang? Welche Unternehmen setzen auf die Herkunft aus der Region?

Die Antwort der Kunden ist klar: Das Bio-Siegel Demeter ist die nachhaltigste Marke des Landes, gefolgt von einem zweiten Öko-Verband: Bioland. Das ist das Ergebnis der groß angelegten Studie "Grüne Marken des Jahres", die der stern zusammen mit dem internationalen Marktforschungsinstitut YouGov durchgeführt hat. Für die Untersuchung wurden in zwei Umfragewellen im Februar und März 2020 rund 32.700 Verbraucherinnen und Verbraucher bevölkerungsrepräsentativ befragt.

Demeter, Bioland und Trigema auf den ersten drei Plätzen

"Uns freut, dass wir als Graswurzelverband so einen Ruf haben", sagte Demeter-Vorstand Alexander Gerber dem stern. Auf den weiteren Plätzen in der Top-Ten folgen Trigema (Mode), Ecover (Wasch- und Reinigungsmittel), Andechser Natur (Lebensmittel), Waschbär (Textil- und Modehandel), Alnatura (Lebensmittel), Hess Natur (Mode), Frosch (Wasch-und Reinigungsmittel) und Berchtesgadener Land (Lebensmittel).

Toyota, DM und Miele in ihren Branchen vorn

An der Spitze des Rankings stehen vor allem Händler und Hersteller biologischer Lebensmittel; Öko-Mode, Naturkosmetik und umweltschonende Reinigungsmittel sind ebenfalls gut vertreten. Aber auch die detaillierteren Branchenergebnisse sind aufschlussreich. In der Autoindustrie liegt Toyota knapp vor Tesla. Im Einzelhandel setzen sich die DM-Drogeriemärkte vor Rossmann durch; Amazon dagegen landet auf dem letzten Platz. Im Lebensmittelhandel führen die Biomärkte von Super-Bio-Markt, Alnatura und Denn´s die Liste an. Edeka und Rewe erreichen Plätze im Mittelfeld und können vor allem durch hohe Werte in der Kategorie Regionalität die Discounter distanzieren. Bei Elektrogeräten siegt Miele, nicht nur wegen der Ressourcenschonung durch langlebige Produkte, sondern auch wegen des fairen Umgangs mit Mitarbeitern und Lieferanten. Bei Getränken führt der Fruchtsaftspezialist Rabenhorst ("Rotbäckchen") vor Bionade.

Amazon und Zalando schwach

Im Textil- und Modehandel ist vor allem das schwache Abschneiden von Zalando auffällig, obwohl das Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit zuletzt stark forciert hatte. Bei Pflege und Kosmetik gewinnt ein Unternehmen, das ähnlich wie Gesamtsieger Demeter durch die Anthroposophie geprägt ist: Weleda. Offenbar haben durch diese Weltanschauung beeinflusste Marken in Nachhaltigkeitsfragen die größte Glaubwürdigkeit. Auch die Drogeriemärkte von DM profitieren davon. DM-Eigenmarken wie Alverde, DM-Bio und Denk-Mit sind ebenfalls im Ranking vertreten.

Methode

Die Ergebnisse der repräsentativen Studie wurden von YouGov im Auftrag des stern in einem zweistufigen Verfahren ermittelt. Zwischen dem 3. und 13. Februar wurden 12.300 Verbraucher gefragt, welche 790 Marken sie für nachhaltig halten. In einer zweiten Stufe zwischen dem 2. und 19. März wurden jeweils zehn besonders nachhaltige Marken aus zehn Branchen in sieben Kategorien beurteilt. Dafür wurden noch einmal 20.400 Kunden befragt.

Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zur Veröffentlichung frei.

Pressekontakt:

Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,

Telefon: 040 - 3703 2468, E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.de

Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell