Gruner+Jahr, STERN

Attacke in Halle - Augenzeuge in Synagoge: "Ich habe die Tür selbst gebaut. Der Attentäter war einfach dumm, dass er die nicht überwinden konnte"

Hamburg (ots)

Die Sicherheitsvorkehrungen der Synagoge in Halle an der Saale, die am Mittwoch angegriffen wurde, waren nach Aussagen mehrerer Gemeindemitglieder nicht ausreichend. "Ich bin mit dem Sicherheitsmann zum Monitor gelaufen, von wo aus wir alles, was vor der Tür geschah, beobachten konnten", berichtete eines der Gemeindemitglieder dem stern.

Die beiden Männer hätten via Monitor gesehen, wie der Attentäter eine Frau erschoss, drei Molotow-Cocktails über die Mauern warf und versuchte, in das Gebäude einzudringen. Immer wieder habe er auf die verriegelte Holztür gefeuert.

Dass die Tür dem Angriff standhielt, verwundert das Gemeindemitglied. "Die Tür habe ich selbst gebaut", erzählte der Mann, der ursprünglich aus der Ukraine kommt und seit 30 Jahren in Deutschland lebt. "Die ist geschützt, allerdings nur denkmalgeschützt, nichts Besonderes. Dieser Attentäter war offensichtlich einfach dumm, dass er die nicht überwinden konnte." Dass die Tür überhaupt abgeschlossen war, sei reiner Zufall gewesen.

Pressekontakt:

Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,

Telefon: 040 - 3703 2468, E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.de

Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell