STERN startet Podcast "Faking Hitler - die wahre Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher" und arbeitet den Fall mit bisher unveröffentlichtem Material neu auf

Hamburg (ots) - Morgen startet der STERN den zehnteiligen, wöchentlichen Podcast "Faking Hitler - die wahre Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher". Mit bisher unveröffentlichtem Material schildert er die Beziehung zwischen dem Fälscher Konrad Kujau und dem ehemaligen STERN-Reporter Gerd Heidemann. Beide sorgten 1983 für einen der größten internationalen Presseskandale: den sensationellen Fund der Hitler-Tagebücher, die sich nur wenige Tage nach Veröffentlichung durch den STERN als Fälschung herausstellten.

Der Podcast rekonstruiert mehr als zwei Jahre im Leben von Kujau und Heidemann. Dafür wertete die Redaktion viele Stunden Tonbandmaterial mit Telefongesprächen zwischen den beiden Männern aus den 80er Jahren aus und lässt sie mit diesen Originalaufnahmen im Podcast zu Wort kommen. Der STERN interviewte außerdem Zeitzeugen, Historiker, Antiquitätenhändler und Sammler. Ergänzt um Reportage-Elemente und Zitate aus den Tagebüchern arbeitet die Reihe die Affäre facettenreich und mit journalistischer Distanz auf. Als Erzähler führt Malte Herwig durch alle Folgen. Der Journalist und Buchautor recherchierte zusammen mit Isa von Heyl rund ein Jahr lang für den STERN und entdeckte die Tonbandaufnahmen in Heidemanns Privatarchiv.

STERN-Chefredakteurin Anna-Beeke Gretemeier: "'Faking Hitler' ist die Aufarbeitung eines Stücks deutscher Mediengeschichte. Es ist unsere eigene Geschichte, mit der wir uns selbstkritisch auseinandersetzen. Als wir vor rund einem Jahr auf das Material stießen, haben wir erkannt, welche neuen Möglichkeiten sich damit journalistisch für uns bieten. Noch nie war jemand so nah dran an den Geschehnissen." STERN-Head-of-Audio Isa von Heyl: "Als Podcast produziert, lassen wir den Hörer den Betrug unmittelbar miterleben. Die ältere Zielgruppe, die den Skandal miterlebt hat, und eine jüngere Zielgruppe, die diese ganze Geschichte noch gar nicht kennt." STERN-Chefredakteurin Anna-Beeke Gretemeier weiter: "Damals konnten wir nicht wissen, dass zu unserem Start ein neuer Betrugsfall in den Medien aufgedeckt würde. Umso wichtiger erscheinen uns heute die erneute Aufarbeitung und die Erinnerung an diesen Fall von vor mehr als 35 Jahren - in Zeiten, in denen 'Fake News' eines der am heißesten diskutierten Themen ist, auch über die Medienbranche hinaus."

Der zehnteilige Podcast "Faking Hitler" ist ab 10. Januar immer donnerstags auf www.stern.de/faking-hitler und dem YouTube-Kanal des STERN zu hören sowie auf den Podcastplattformen iTunes, Spotify und Deezer.

Redaktion und Projektleitung: Isa von Heyl, STERN Head of Video & Audio, Autor und Sprecher: Malte Herwig, Drehbuch: Nilz Bokelberg, Produktion: Maria Lorenz und Frida Morische von Pool Artists.

