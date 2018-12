Hamburg (ots) - Mit seinen bildstarken Reportagen setzt der STERN seit Jahrzehnten Maßstäbe im Magazinjournalismus und wurde dafür vielfach ausgezeichnet. Die STERN-Redaktion schreibt im Rahmen ihrer Nachwuchsförderung "STERN Junge Fotografie" auch im kommenden Jahr zwei Programme aus, die jungen Fotojournalisten unter 35 Jahren die Chance geben, sich und ihre Karriere zu entwickeln: den "STERN Grant" und das "STERN Stipendium". Talente zu entdecken und ihnen ein Forum für ihre Arbeiten zu bieten, gehört zum Selbstverständnis und zur Tradition des STERN.

Bewerbungen für das "STERN Stipendium" können vom 1. bis zum 31. Januar unter www.stern.de/jungefotografie/stipendium eingereicht werden. Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Studium im visuellen Bereich. Zeitraum des Stipendiums: 1. August 2019 bis 31. Juli 2020. Das Stipendium beinhaltet einen Jahresvertrag beim STERN, innerhalb dessen der Stipendiat als festes Redaktionsmitglied in der Hamburger Redaktion arbeitet. Der Stipendiat erhält die Chance, seine Werke zu veröffentlichen und Arbeitserfahrungen zu sammeln. Gemeinsam mit den STERN-Redakteuren setzt er sich journalistisch und fotografisch mit dem aktuellen Zeitgeschehen auseinander - im Inland ebenso wie im Ausland. Der Schwerpunkt liegt auf moderner Porträt- und Reportagefotografie.

Das STERN Stipendium 2018 ging an Philipp von Ditfurth, Absolvent der Hochschule Hannover, Studiengang Kommunikationsdesign, Schwerpunkt Fotojournalismus und Dokumentarfotografie.

Am 1. Februar beginnt die Bewerbungsphase für den "STERN Grant". Bis zum 15. Februar können Nachwuchstalente ihre Unterlagen unter www.stern.de/jungefotografie/grant einreichen. Der Förderpreis ist mit 10.000 Euro dotiert und ermöglicht jungen Fotografen die langfristige Beschäftigung mit einem journalistischen Thema. Der Gewinner produziert in Zusammenarbeit mit einem STERN-Reporter seine Geschichte oder Reportage, die in einer Publikation der STERN-Markenfamilie veröffentlicht wird. Die Foto-Reportage "Den Krieg im Kopf" der "STERN Grant"-Gewinnerin 2018, Kiana Hayeri, erschien im STERN (Ausgabe 48/18). Die iranisch-kanadische Fotografin hat in ihrem Projekt "Trapped: The State of Mental Health Amongst Afghan Women" das Leben von Frauen in Afghanistan dokumentiert, die seit Jahren mit den Traumata von Krieg und Gewalt leben müssen.

"Es gehört zum Selbstverständnis und zur Tradition des STERN, Talente zu entdecken und zu entwickeln", erläutert Fotochef Andreas Trampe. "Wir möchten dem fotografischen Nachwuchs ein Forum bieten. Neben dem 'Junge Fotografie-Stipendium', bei dem Studienabgänger die Chance erhalten, für ein Jahr in der STERN-Redaktion zu arbeiten, haben wir mit dem 'STERN Grant' erfolgreich ein Programm etabliert, das hilft, auch solche Projekte zu realisieren, die sonst aus Zeitdruck oder Geldmangel vielleicht nicht zustande kommen würden. Wir freuen uns sehr auf die Bewerbungen", so Trampe.

Hinweis an Redaktionen: Honorarfreies Bildmaterial zur STERN Foto-Reportage "Den Krieg im Kopf" von Kiana Hayeri erhalten Sie über u.g. Pressekontakt.

Pressekontakt:

Sabine Grüngreiff

Gruner + Jahr GmbH

Leiterin Markenkommunikation

Telefon: 040 / 37 03 - 2468

E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.de

Internet: www.stern.de

Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell