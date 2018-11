Christian Lindner im stern: "Wir wollen ran"

Hamburg (ots) - Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner strebt möglichst rasch eine Regierungsbeteiligung seiner Partei im Bund an. "Wir wollen ran", sagte er in einem Interview für die neue Ausgabe des Magazins stern, die am Donnerstag erscheint. Lindner verwies auf die Umbrüche in den Unionsparteien. "Es ist etwas ins Rollen gekommen", sagte er. Bei den Jamaika-Verhandlungen vor einem Jahr sei klar gewesen, dass mit Angela Merkel keine Regierungsbeteiligung möglich gewesen sei. Jetzt ändere sich die Konstellation. "Angela Merkel ist für mich eine Person der Zeitgeschichte", sagte Lindner.

Ausdrücklich begrüßte er Horst Seehofers Rückzug von der CSU-Spitze. "Dass er den Weg freimacht, ist für alle Beteiligten ein guter Schritt", sagte Lindner. Die Gesprächsbereitschaft der Liberalen hänge davon ab, dass ein echter Aufbruch möglich werde und die Partner fair miteinander umgehen wollten. Lindner betonte in dem stern-Gespräch: "Wenn man gut regieren kann, darf man das Land nicht den Falschen überlassen."

Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zur Veröffentlichung frei.

Pressekontakt:

Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,

Telefon 040 - 3703 2468

Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell