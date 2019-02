Wyndham Hotels & Resorts

Wyndham Rewards erweitert preisgekröntes Programm um schnellere Einlösemöglichkeit für kostenlose Übernachtungen, neue Übernachtungsmöglichkeiten und mehr Gelegenheiten zum Sammeln und Einlösen von Punkten

Parsippany, N.j. (ots/PRNewswire)

Wyndham Rewards®, das großzügigste Prämienprogramm der Welt, wird diesen April mit einer breiten Palette neuer Angebote - von kostenlosen Übernachtungen in Tausenden von Hotels ab 7.500 Punkten (die Hälfte der ursprünglichen Punktzahl) bis hin zu mehr als 900 zusätzlichen La-Quinta®-Hotels und neuen Möglichkeiten zum Sammeln und Einlösen von Punkten - noch lohnender.

Als direkte Antwort auf Studien und das Feedback von Programmmitgliedern unterstreicht diese Maßnahme die fortlaufenden Bemühungen von Wyndham, ein einfaches, großzügiges Prämienprogramm anzubieten, das speziell auf die Bedürfnisse gewöhnlicher Reisender zugeschnitten ist. Wyndham Rewards hat derzeit mehr als 61 Millionen angemeldete Mitglieder weltweit.

Wir wissen, dass unsere Mitglieder die Einfachheit und Großzügigkeit von Wyndham Rewards sehr schätzen, aber uns ist auch bewusst, dass sie sich mehr Flexibilität wünschen, wo und wie sie ihre Punkte einlösen können", so Eliot Hamlaisch, Senior Vice President von Global Loyalty and Partnerships bei Wyndham Hotels & Resorts. "Mit diesen Änderungen machen wir Tausende von Hotels für die Hälfte der Punkte verfügbar. Zudem wird die Art und Weise, wie sie diese Punkte sammeln und einlösen können, drastisch erweitert, sodass die Teilnahme am Programm nunmehr einfacher ist als je zuvor."

Auf die folgenden Neuerungen können sich die Mitglieder von Wyndham Rewardsab April freuen::

Schneller zu kostenlosen und ermäßigten Übernachtungen

Damit mehr Mitglieder ihre Punkte - wo und wie sie möchten - einlösen können, bietet Wyndham Rewards jetzt drei Stufen für die Einlösung kostenloser Übernachtungen (Einfach belohnt) und die Einlösung von Punkten + Zuzahlung (Einfach bezahlt) an. Außerdem können Mitglieder Punkte für den Bargeldanteil bei Punkteeinlösung + Zuzahlung sammeln.

- Kostenlose Übernachtungen ab 7.500 Punkten Kostenlose Übernachtungen sind für 7.500 Punkte, 15.000 Punkte und 30.000 Punkte verfügbar, während Punkte- und Bargeldeinlösungen für 1.500 Punkte + Zuzahlung, 3.000 Punkte + Zuzahlung bzw. 6.000 Punkte + Zuzahlung möglich sind. Alle Einlösungen gelten pro Zimmer und Übernachtung. Ungefähr ein Drittel des Hotelportfolios- fast 3.000 Hotels - wird voraussichtlich in die günstigere Stufe mit 7.500 Punkten wechseln, während etwa 200 Hotels in die neue Stufe mit 30.000 Punkten wechseln werden.

Mehr als 30.000 Hotels, Clubresorts, Feriendomizile - und es werden ständig mehr Wyndham Rewards bietet schon jetzt eines der größten und vielfältigsten Einlöseportfolios der Welt an. Nun wächst es mit Tausenden Clubresorts und Feriendomizilen sowie mehr als 900 La-Quinta-Hotels sogar noch weiter.

- Wyndham Rewards begrüßt La Quinta Die La-Quinta-Hotels zählen ab dem 3. April offiziell zu Wyndham Rewards. Die kostenlose Übernachtung beginnt schon bei 7.500 Punkten und für jeden anrechnungsfähigen Aufenthalt erhalten Mitglieder 10 Punkte pro ausgegebenen Dollar oder mindestens 1.000 Punkte pro Aufenthalt, je nachdem, welcher Betrag höher ist.

Mehr Möglichkeiten zum Sammeln, mehr Möglichkeiten zum Einlösen

Dank einer Vielzahl neuer und erweiterter Partnerschaften bietet Wyndham Rewards ab diesem Frühjahr noch mehr Möglichkeiten zum Sammeln und Einlösen von Punkten. Ab April können Mitglieder für Buchungen von Touren und Aktivitäten rund um den Globus Punkte bei Viator sammeln und einlösen. Das Programm wird außerdem ein neues Shopping-Portal vorstellen, über das Mitglieder Punkte für Einkäufe bei Tausenden von Online-Händlern sammeln können.

- Zusätzliche Punkte für Aufenthalte Zusätzlich zu neuen Partnern zum, die das Sammeln und Einlösen von Punkten ermöglichen, können Gold-, Platinum- und Diamond-Mitglieder mit der Einführung des beschleunigten Sammelns auch zusätzliche Punkte für ihre anrechnungsfähigen Aufenthalte sammeln. Gold-Mitglieder erhalten 10 %, Platinum-Mitglieder 15 % und Diamond-Mitglieder 20 % mehr Basispunkte. Das beschleunigte Sammeln von Punkten ersetzt Punkteboni, die zuvor jährlich für Platinum- und Diamond-Mitglieder vergeben wurden.

Die überwiegende Mehrheit der oben genannten Programmänderungen tritt voraussichtlich ab dem 3. April 2019 in Kraft. La Quinta Returns® endet offiziell am 02.04.2019 um 23:59 Uhr ET. Weitere Informationen zu den neuen Einzelheiten zum Sammeln und Einlösen von Punkten bei neuen Partnern werden voraussichtlich Ende März verfügbar sein. Weitere Informationen zu Wyndham Rewards, einschließlich aller Einzelheiten zu den oben aufgeführten Änderungen und neuen Vorteilen, finden Sie unter www.wyndhamrewards.com/comingsoon.

Über Wyndham Rewards

Wyndham Rewards®, von den Lesern von USA TODAY kürzlich zum besten Hotelprämienprogramm der Welt gewählt, ist mit mehr als 30.000 Hotels, Clubresorts und Feriendomizilen rund um den Globus das großzügigste Prämienprogramm der Welt. Mitglieder des für gewöhnliche Reisende konzipierten Programms erhalten für jeden anrechnungsfähigen Aufenthalt garantiert 1.000 Punkte und können diese gegen eine Vielzahl von Prämien einlösen, darunter kostenlose Übernachtungen in einem von mehr als 8.000 Hotels oder Zehntausenden von Clubresorts und Feriendomizilen - unter anderem dank der Partnerschaft mit Wyndham Destinations (NYSE: WYND) und anderen.Melden Sie sich noch heute kostenlos auf www.wyndhamrewards.com an. Ihre Prämien warten auf Sie.®

Über Wyndham Hotels & ResortsWyndham Hotels & Resorts (NYSE:

WH) ist das weltweit größte Franchising-Unternehmen mit über 9.200 Hotels in mehr als 80 Ländern auf sechs Kontinenten. Mit seinem Netzwerk aus über 8100.000 Zimmern für gewöhnliche Reisende ist Wyndham ein führender Anbieter in den Economy- und Midscale-Segmenten des Beherbergungsgewerbes. Das Unternehmen betreibt ein Portfolio von 20 Hotelmarken, darunter Super 8®, Days Inn®, Ramada®, Ramada Encore®, Microtel Inn & Suites®, La Quinta®, Wingate®, AmericInn®, Hawthorn Suites®, The Trademark Collection® und Wyndham®. Wyndham Hotels & Resorts ist außerdem ein führender Anbieter von Hotelmanagementservices, unter denen mehr als 400 Hotels verwaltet werden. Das preisgekrönte Wyndham Rewards-Treueprogramm des Unternehmens bietet üngefähr 61 Millionen angemeldeten Mitgliedern die Möglichkeit, weltweit Punkte in Tausenden von Hotels, Ferienwohnungen und Ferienhäusern einzulösen. Weitere Informationen finden Sie unter www.wyndhamhotels.com.

