Neue Forschung deckt Risikofaktoren für Geschäftserfolg in Welt nach der Pandemie auf

Teaneck, N.J. (ots/PRNewswire)

Die von Cognizant gesponserte Economist-Impact-Umfrage unter 2.000 Unternehmensführern zeigt, dass zu den wichtigsten Herausforderungen konkurrierende Prioritäten, die Wertschöpfung aus Technologieinvestitionen, die Behebung von Talent- und Qualifikationsdefiziten und nachhaltige ESG-Maßnahmen gehören

Rund 90% der Befragten nannten konkurrierende strategische Anforderungen, darunter datengesteuerte Arbeitsweisen, digitale Geschäftsmodelle und die Anpassung der Abläufe an diese neuen Arbeitsweisen.

Über 60% der Befragten planen die Einführung fortschrittlicher Technologien wie Quantencomputing, Blockchain und Robotik oder haben bereits damit begonnen. Dennoch geben fast 50% an, dass sie keinen nennenswerten Nutzen aus den bestehenden Technologieinvestitionen ziehen können.

Fast die Hälfte der Befragten, etwa 46%, geben an, dass es ihnen an internen Talenten fehlt, die für die Implementierung und Nutzung fortschrittlicher Technologien erforderlich sind.

Eine überwältigende Anzahl von neun von zehn Befragten erkennt an, dass die Beachtung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) ein wesentlicher Aspekt eines modernen Unternehmens ist; nur 35% beziehen ESG derzeit in die Unternehmensstrategie ein.

Cognizant heute vorgestellt Der Benchmark für zukunftsfähige Unternehmenforschung von Ökonomische Auswirkungendie von Cognizant in Auftrag gegeben wurde. Diese umfassende Befragung von Führungskräften aus acht Branchen und 10 Ländern zielt darauf ab, den Zustand des modernen Unternehmens zu verstehen und herauszufinden, wie sich die Führungskräfte auf den langfristigen Erfolg in einer Welt nach der Pandemie vorbereiten. Die Untersuchung zeigt drei wesentliche, miteinander verbundene Bereiche auf, denen Führungskräfte Priorität einräumen müssen, um ein widerstandsfähiges, zukunftsfähiges Unternehmen zu schaffen: 1) Ausschöpfung des vollen Werts der beschleunigten Technologieeinführung, 2) Überarbeitung der Personalstrategien und 3) Schließen der Lücke zwischen Denken und Handeln angesichts der wachsenden ökologischen, sozialen und Governance-Herausforderungen (ESG).

„Resilienz ist das neue Must-Have für jedes Unternehmen, das in einer Zeit des sich verschärfenden Wettbewerbs, der immer schneller werdenden digitalen Technologie und unvorhersehbarer globaler Ereignisse erfolgreich sein will", sagt Euan Davis, Leiter von Cognizant Research. „Um als modernes Unternehmen erfolgreich zu sein, müssen Führungskräfte auf alles vorbereitet sein, und wenn alles gleich wichtig erscheint, ist es wichtig, Prioritäten zu setzen. Wir haben gezeigt, dass kluge Technologieinvestitionen, die Aufmerksamkeit auf die Entwicklung von Talenten mit neuen und erweiterten Fähigkeiten und die Einbindung und Umsetzung einer ESG-Agenda Kernelemente sind, auf denen Führungskräfte aufbauen können. Die erfolgreichen CxOs werden zukunftsfähige, widerstandsfähige Unternehmen aufbauen, indem sie sicherstellen, dass ihre Organisationen lernen, sich anpassen und sich kontinuierlich weiterentwickeln

Ökonomische Auswirkungen befragte 2.000 leitende Angestellte in 10 Ländern in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, um ihre Unternehmen anhand einer Reihe von Kennzahlen zu bewerten und zu vergleichen.

Zu den Highlights der Umfrage gehören diese Erkenntnisse:

Die strategische Klarheit ist verworren. Mehr als 90% der befragten Unternehmensleiter halten die Einführung eines datengesteuerten Ansatzes und die Schaffung eines digital ausgerichteten Geschäftsmodells für eine strategische Priorität, wobei 37% beide Erfordernisse sowie die Notwendigkeit, die Abläufe an diese neuen Arbeitsweisen anzupassen, als "geschäftskritisch" bezeichnen

Mehr als 90% der befragten Unternehmensleiter halten die Einführung eines datengesteuerten Ansatzes und die Schaffung eines digital ausgerichteten Geschäftsmodells für eine strategische Priorität, wobei 37% Erfordernisse sowie die Notwendigkeit, die Abläufe an diese neuen Arbeitsweisen anzupassen, als "geschäftskritisch" bezeichnen Technologie-Investitionen werden über die Standard-Einkaufsliste von Cloud, Advanced Analytics, IoT und künstlicher Intelligenz/Maschinenlernen (AI/ML) hinaus beschleunigt, auch wenn die Befragten sagen, dass sie noch nicht den vollen Wert der bestehenden Investitionen realisieren können. Neben diesen grundlegenden Technologien, von denen die überwiegende Mehrheit der Befragten (80%) angibt, dass sie sie bereits eingeführt haben oder einzuführen beabsichtigen, gibt es einen wachsenden Appetit auf eine Reihe neuer Technologien; über 60 % der Befragten geben an, dass sie die Einführung von Quantencomputing, Blockchain und Robotik planen oder bereits eingeführt haben.

Neben diesen grundlegenden Technologien, von denen die überwiegende Mehrheit der Befragten (80%) angibt, dass sie sie bereits eingeführt haben oder einzuführen beabsichtigen, gibt es einen wachsenden Appetit auf eine Reihe neuer Technologien; über 60 % der Befragten geben an, dass sie die Einführung von Quantencomputing, Blockchain und Robotik planen oder bereits eingeführt haben. Die Strategien für Personal- und Talentmanagement müssen grundlegend überarbeitet werden, um die Arbeitnehmer auf die neuen Arbeitsformen vorzubereiten. Fast die Hälfte der Befragten (46%) gibt an, dass es ihnen an qualifizierten Fachkräften fehlt, um fortschrittliche Technologien produktiv zu nutzen. Auf die Frage nach den größten Hindernissen bei der Einführung neuer Verfahren, Produkte, Dienstleistungen und Technologien in den letzten 12 Monaten wurden die beiden größten Herausforderungen im Zusammenhang mit den Arbeitskräften genannt: ein Mangel an sachkundigen Mitarbeitern und ein chronischer Mangel an Vorbereitung der Arbeitnehmer auf die neuen Arbeitsmethoden. So nutzt beispielsweise nur ein Drittel (33%) der Befragten Daten, um den Schulungsbedarf zu ermitteln und zu verstehen und Talente zu fördern.

Fast die Hälfte der Befragten (46%) gibt an, dass es ihnen an qualifizierten Fachkräften fehlt, um fortschrittliche Technologien produktiv zu nutzen. Auf die Frage nach den größten Hindernissen bei der Einführung neuer Verfahren, Produkte, Dienstleistungen und Technologien in den letzten 12 Monaten wurden die beiden größten Herausforderungen im Zusammenhang mit den Arbeitskräften genannt: ein Mangel an sachkundigen Mitarbeitern und ein chronischer Mangel an Vorbereitung der Arbeitnehmer auf die neuen Arbeitsmethoden. So nutzt beispielsweise nur ein Drittel (33%) der Befragten Daten, um den Schulungsbedarf zu ermitteln und zu verstehen und Talente zu fördern. Unternehmen, die ESG als kritischen Faktor anerkennen, aber keine Maßnahmen ergreifen, um ESG in die gesamte Organisation zu integrieren, riskieren ihre geschäftliche Widerstandsfähigkeit. Neun von zehn Entscheidungsträgern, also 90 %, erkennen an, dass die Berücksichtigung von ESG-Themen ein wichtiger Aspekt eines modernen Unternehmens ist. Es besteht jedoch eine große Diskrepanz zwischen Anerkennung und Handeln: Nur 31 % der Unternehmen verfügen über Mitarbeiter und Ressourcen, die sich speziell mit ESG befassen, und nur 35 % beziehen ESG in die Unternehmensstrategie ein. Eine knappe Mehrheit, nämlich 54%, gibt an, spezifische Umweltziele zu setzen und Maßnahmen zu ergreifen, während nur 44% derzeit die sozialen Auswirkungen messen.

„Viele Unternehmen haben heute Schwierigkeiten, sich auf den nächsten Monat vorzubereiten, geschweige denn auf die nächsten Jahre", so Vaibhav Sahgal, Principal bei Economist Impact. „Unternehmen, die die Grundsätze der Zukunftsfähigkeit aus unserem Future-Ready Business Benchmark wirklich in ihre betriebliche Realität einbinden, werden ihren Wettbewerbsvorteil erhalten und ausbauen. Unsere Daten bestätigen die Tatsache, dass es besonders schwierig ist, Fortschritte in diesem Bereich zu erzielen, wenn man mit einer Vielzahl von oft konkurrierenden Prioritäten jongliert. Unsere Empfehlung lautet, dort anzusetzen, wo die Defizite am größten sind, und die Menschen stärker in den Mittelpunkt zu stellen; die Benchmark bietet Unternehmen in allen Ländern und Branchen konkrete Handlungsaufforderungen. Wenn Sie es versäumen, sich auf die anhaltende Volatilität einzustellen und Ihre Geschäftspläne und Investitionen entsprechend zu priorisieren, besteht die Gefahr, dass Ihr Unternehmen an Bedeutung verliert

Methodik der Studie Der Future-Ready Business Benchmark, eine von Economist Impact mit Unterstützung von Cognizant durchgeführte Studie, untersucht den Zustand der Unternehmen von heute im Hinblick auf die Anforderungen von morgen. Es wurde in einem strengen Prozess aus Forschung, Expertenkonsultationen, Datensammlung und -analyse entwickelt. Der Benchmark spiegelt eine Reihe von Schlüsselerwägungen und Maßstäben für die Zukunftsfähigkeit multinationaler Unternehmen aus zehn entwickelten Volkswirtschaften und acht Branchen wider, die das externe Umfeld, die Faktoren der Unternehmensvorbereitung und die aktuelle Leistung umfassen und sich auf Querschnittsthemen wie Unternehmensgrundlagen, Talent, Technologie und Innovationsfähigkeit sowie ESG konzentrieren.

Lesen Sie mehr darüber, was es braucht, um ein zukunftsfähiges Unternehmen zu sein hier .

