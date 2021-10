SMBS - University of Salzburg Business School

Die Business School der Universität Salzburg - mit Präsenzunterreicht und neuen Projekten in den Herbst und das Jahr 2022

Salzburg - Sigmund-Haffner-Gasse 18 (ots)

Als Anbieter postgradualer Studien bietet die Business School Executive MBA-, Master- und Ph.D.-Programme als berufsbegleitende Studiengänge an.

Lehrgangsstart in Präsenz

Zur Freude der Teilnehmer Konnten alle Herbst-Lehrgänge der SMBS wieder in Form von Präsenzunterricht stattfinden. Die SMBS steht zu 100% hinter diesem Konzept und auch bei den Teilnehmern ist die Nachfrage nach sozialem Diskurs und Gruppenarbeiten Face to Face in dieser herausfordernden Zeit groß. Unter Einhaltung aller notwendigen Hygienemaßnahmen und der 3G Regel können sich die Studierenden aus den unterschiedlichsten Branchen untereinander und mit den Referenten aus Wirtschaft und Wissenschaft nun wieder vor Ort - im Herzen der Altstadt von Salzburg – austauschen und den Netzwerk-Charakter der SMBS-Studien nutzen.

Studienstart an zwei Terminen im Jahr möglich

Mit September 2021 starteten drei Executive MBA Gruppen aus allen acht angebotenen Fachspezialisierungen mit den Executive MBA Management und Leadership Core Modulen. Hier erlangen die Studierenden das betriebswirtschaftliche und führungsrelevante Strategiewissen, um anschließend eine optimale Grundlage für die Module der jeweiligen Spezialisierung zu haben. Aufgrund der positiven Resonanz wird 2022 wieder, neben dem Herbst, eine zweite Möglichkeit zum Studienbeginn ab 07.02.2022 angeboten. Hier können Teilnehmer in einer komprimierten Version, bei der auch Module über die Sommermonate stattfinden, das Executive MBA Studium absolvieren und so die Präsenzzeit ihres Studiums um ein Semester verkürzen.

Weiterbildung kompakt gedacht

Vermehrt finden nun auch kompakte Executive Lectures statt. Hier sprechen ausgewählte Referenten über brandaktuelle Themen außerhalb der regulären Curricula. Dieses Angebot an Lectures wird extrem gut von der Zielgruppe angenommen, bei online Terminen mit Teilnehmerzahlen im teils dreistelligen Bereich. Das hat die SMBS angeregt, 2022 sogenannte „Executive Workshops“ als Spin-off der Lectures anzubieten. Hier werden die Spezialthemen in Kleingruppen in Präsenz noch weiter vertieft. Durch diese niederschwelligen Angebote soll Studierenden und Alumni der SMBS ermöglicht werden, den lifelong-learning Weg kontinuierlich mit der SMBS weiterzugehen. Gleichzeitig können auch Studieninteressierte die Business School erstmalig kennenlernen.

Darüber hinaus wird es noch neue Zertifikatslehrgänge und Inhouse Programme 2022 geben, die Ende des Jahres vorgestellt werden.

Es bleibt also spannend!

