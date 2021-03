SMBS - University of Salzburg Business School

SMBS: Die Business School der Universität Salzburg – Education for leaders

Salzburg (ots)

Als Anbieter postgradualer Studien führt die Business School Executive MBA-, Master- und Ph.D.-Programme als berufsbegleitende Studiengänge durch.

Gelungene Symbiose aus Wirtschaft und Wissenschaft

Die SMBS ist eng mit ihrer Gesellschafterin, der Paris Lodron Universität Salzburg, verbunden und steht damit für hohe wissenschaftliche Standards.

Neben der wissenschaftlichen Basis durch die Universität Salzburg stehen für die SMBS Kooperationen auf regionaler, nationaler sowie internationaler Ebene im Fokus. Big Player und Hidden Champions der Salzburger Wirtschaft, Experten auf nationaler Ebene wie Quality Austria oder nextlevel consulting als Partner und das unübertroffene Netzwerk von internationalen Universitäten, die mit der SMBS kooperieren, bereichern die Business School mit Expertise in allen Bereichen.

Diese Symbiose aus Wirtschaft und Wissenschaft ist ein Markenzeichen der SMBS, das nicht zuletzt durch Referenten aus beiden Bereichen vermittelt wird. Dafür steht die SMBS: Education for leaders.

Der „Executive MBA“ – Ein Angebot für erfahrene Manager

Mit den „Executive MBA“-Programmen bietet die SMBS ein Sonderformat des Masters of Business Administration an, welches sich speziell an Manager und Führungskräfte mit umfassender Berufserfahrung richtet. Derzeit wird der Executive MBA an der SMBS in acht Schwerpunkten durchgeführt. Alle Executive MBA-Studien starten mit vier einwöchigen „Management Core“-Modulen, die eine umfassende Wissensbasis mit Fokus auf Management und Leadership schaffen. Anschließend folgen die Spezialisierungsmodule in den einzelnen Schwerpunkten und das Verfassen der Masterthesis. Auch in dieser abschließenden Arbeit sollen Wirtschaft und Wissenschaft verbunden werden: Echte Projekte aus dem Berufsleben der Studierenden sollen wissenschaftlich begleitet und bearbeitet werden.

Die Masterprogramme mit Management Fokus

Für Berufseinsteiger mit Ambitionen im Bereich General Management bietet die SMBS die Studienprogramme „Master in Management“ und „Master in International Business“ an. Während neben generellen Aspekten der Betriebswirtschaftslehre beim Master in Management (MIM) Gesichtspunkte der Führung und Organisationsentwicklung im Fokus stehen, bereitet der Master in International Business (MIB) mit Schwerpunkten in Export- und Logistik-Management für Leitungsaufgaben im internationalen Handel vor. Module am Wochenende und eine Studienwoche in London an der renommierten University of Westminster machen das Studium einzigartig.

Der Master in Training und Development –einzigartige und vielseitig

Der Universitätslehrgang „Master in Training and Development“ (MTD) zielt darauf ab, Fähigkeiten zu vermitteln, die den Anforderungen des künftigen Trainer- und Coaching-Marktes gerecht werden. Der MTD bietet eine im deutschsprachigen Raum einzigartige Kombination aus akademischer Weiterbildung, praxisorientierten Trainings und eigener Persönlichkeitsentwicklung an. Rund 80% der Studierenden beginnen mit dem MTD aufgrund von persönlichen Weiterempfehlungen oder, weil sie in beruflichen Kontakt mit einem Absolventen des MTD gekommen sind – ein Qualitätsversprechen der besonderen Art.

Berufsbegleitende Doktoratsprogramme mit renommierten Partneruniversitäten

Die SMBS ermöglicht engagierten und fähigen Kandidaten durch die Kooperation mit der University of Latvia in Riga sowie der University of the Sunshine Coast in Queensland/Australien berufsbegleitend zu promovieren. Beide staatliche Universitäten zeichnen sich durch Exzellenz in Lehre und Forschung, Innovationskraft und Internationalität aus. Die jeweiligen Forschungsseminare der Programme finden sowohl in Salzburg als auch in Riga beziehungsweise Brisbane statt. Laufende Evaluationen durch die SMBS und die Universitäten sichern Qualität und Forschungsfortschritt ab.

Der nächste mögliche Start in die Executive Studiengänge Herbst 2021 – Bewerbungen werden laufend entgegen genommen.

https://www.smbs.at/mba/

Executive MBAs - Start Herbst 2021 Alle Informationen hier

Original-Content von: SMBS - University of Salzburg Business School, übermittelt durch news aktuell