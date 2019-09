SMBS - University of Salzburg Business School

Last call for your study-flight to New York

Salzburg (ots)

SMBS kann kurzfristig Stipendium für Double Degree MBA neu vergeben

Mitte Oktober 2019 startet das einzigartige Double Degree MBA-Programm der SMBS, das in Kooperation mit der Long Island University (LIU) in Brooklyn, New York City und Universität Salzburg durchgeführt wird. "Aus persönlichen Gründen kann ein Stipendiat das in New York und Salzburg stattfindende MBA-Studium dieses Jahr nicht antreten. Deshalb können wir dieses Stipendium im Wert von EUR 14.000,- (Normalpreis EUR 28.000) neu vergeben", erklärt Prof. Dr. Gerhard Aumayr, Executive Dean der SMBS.

Das berufsbegleitende MBA-Studium in General Management, das auf Entrepreneurship und Innovation fokussiert, ermöglicht innerhalb von 24 Monaten einen amerikanischen MBA der Long Island University und einen europäischen MBA der Universität Salzburg zu erwerben.

Dabei werden die Studierenden einen Studienabschnitt an der SMBS in Salzburg und einen Studienabschnitt (3 x 1 Woche)an der LIU in Brooklyn, NYC absolvieren, und die typischen General Management Inhalte sowohl von einem europäischen als auch von einem US-amerikanischen Standpunkt aus betrachten.

Das Double Degree MBA Programm dient als Karriere-Sprungbrett, erweitert den eigenen Horizont, stärkt die interkulturelle Kompetenz und ermöglicht ein internationales Netzwerk aufzubauen.

Bewerben Sie sich rasch für das Stipendium bei: Mag. Stephanie Lichtenberg MBA e: stephanie.lichtenberg@smbs.at

Infos zum Studien-Programm: https://bit.ly/2IoK6vu

Kontakt:

SMBS - University of Salzburg Business School

Mag. Dr. Margit Skias

Tel: +43 676 88 22 22 - 22

E-Mail:margit.skias@smbs.at



