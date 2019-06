SMBS - University of Salzburg Business School

SMBS lanciert Kurzstudium und MBA für Health Care ManagerInnen

Zwei praxisorientierte Studienprogramme für den Gesundheitssektor

Kaum ein anderer Sektor stellt so komplexe und hohe Anforderungen an leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Abteilungen und Funktionsbereiche wie die Gesundheits-Dienstleistungswirtschaft. Medizin, Pflege, Gesundheitsökonomie, Betriebswirtschaft, Technik, Recht, IT, Psychologie und Ethik - die Bandbreite der Themen ist groß. Um in dieser Vielfalt Orientierung zu haben, Know-how aufzufrischen und mit strukturellen Veränderungen erfolgreich umgehen zu können, ist systematisch betriebene und qualitativ hochwertige Weiterbildung unabdingbar.

Zugeschnitten auf die wirtschaftlichen Anforderungen im gesundheitspolitischen Versorgungsgedanken hat die Business School der Universität Salzburg (SMBS) in Kooperation mit dem Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VDK) und dem Arbeitskreis der Krankenhausleitungen Psychiatrischer Kliniken (AKP) ein bewährtes modulares Ausbildungssystem für Führungskräfte im Gesundheitswesen entwickelt. Titel und Zeugnisse der Programme werden von der Universität Salzburg verliehen, die Alleingesellschafterin der SMBS ist.

Zwei universitäre Health Care Management Programme

Beide Studienprogramme der SMBS - Universitätslehrgang Health Care Management (uHCM) und der Executive Master of Business Administration in Health Care Management (MBA HCM) - werden seit 2013 vom Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD) und dem Arbeitskreis der Krankenhausleitungen Psychiatrischer Kliniken (akp) unterstützt. Bereits erbrachte Studienleistungen inkl. Zertifikate, die in Studiengängen des VKD erworben wurden, können auf diese und weitere SMBS Ausbildungsprogramme angerechnet werden.

Mit diesem Ausbildungssystem haben Studierende die Möglichkeit, abgestimmt auf ihre zeitlichen Präferenzen gemeinsam mit Studierenden aus deutschsprachigen Ländern diejenigen Themen theoretisch zu durchdringen und praxisnah zu vertiefen, die in ihrem beruflichen Alltag über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Erfahrene Dozenten, die sowohl aus der Wissenschaft als auch der Unternehmenspraxis kommen, und die integrierten Auslandsaufenthalte bieten ihnen das Rüstzeug, um mit den anstehenden gesundheitspolitischen Reformen Schritt halten zu können und die ökonomischen Herausforderungen von Unternehmen der Gesundheitswirtschaft erfolgreich zu gestalten.

