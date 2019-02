SMBS - University of Salzburg Business School

Ein MBA Studium zwischen New York City und Salzburg

SalzburgNew York (ots)

General Management Know-how mit USA-Fokus

Im September 2019 startet das einzigartige MBA-Programm der SMBS, das in Kooperation mit der Long Island University (LIU) in Brooklyn, New York City und Universität Salzburg durchgeführt wird, um den Studierenden die Kunst des Managements in Europa und Amerika im Vergleich zu präsentieren.

Das berufsbegleitende Studienprogramm mit dem Fokus auf Entrepreneurship und Innovation bietet eine inhaltliche Kombination, die im deutschsprachigen Raum einzigartig ist: Der Executive MBA General Management kann innerhalb von 24 Monaten berufsbegleitend absolviert werden und schließt sowohl mit einem MBA-Abschluss der Long Island University als auch einem MBA-Abschluss der Universität Salzburg ab.

