SMBS - University of Salzburg Business School

Go digital! Mit einem SMBS-MBA ins digitale Zeitalter

Salzburg (ots)

Im Herbst startet an der SMBS - University of Salzburg Business School der Executive MBA "Managing the Digital Transformation". Er spricht vor allem KMU an, die Digitalisierungsstrategien entwickeln und umsetzen und sich für die Zukunft fit machen wollen.

Digitalisierung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ist ein Thema, an dem mittlerweile niemand mehr vorbeikommt. Die Digitalisierung und mit ihr die Datafizierung der Welt werfen eine Reihe von ethisch-gesellschaftlichen Fragen auf, mit der sich der Einzelne, das Unternehmen, die Politik und die Zivilgesellschaft beschäftigen müssen. Welche potenziellen Vorteile gilt es zu realisieren? Welchen Nutzen hat mein Unternehmen daraus? Welche Chancen, welche Nachteile hat der Einzelne?

Mit Fragen wie diesen befasst sich der neue MBA mit Digitalisierungsschwerpunkt an der SMBS. Der Lehrgang kann berufsbegleitend in 3 Modulen zu je 5 Tagen in Salzburg, Marburg bei Frankfurt und London absolviert werden. In unterschiedlichen Seminaren erfahren Sie alles über die Grundlagen und Entwicklung der Digitalisierung, um selbst eine betriebliche Digitalisierungsstrategie zu entwickeln und umsetzen zu können.

Der MBA-Lehrgang wurde in Kooperation von der SMBS, der Universität Salzburg, der Universität Marburg und der Westminster University in London entwickelt und wird von hochkarätigen ExpertInnen aus der Praxis durchgeführt. Start ist im Herbst 2019. www.smbs.at

Kontakt:

Infos u. Anmeldung:Edin.Cerimagic@smbs.at,www.smbs.at

Original-Content von: SMBS - University of Salzburg Business School, übermittelt durch news aktuell