SMBS Masterfeier an der Universität Salzburg

70 Studierende freuen sich über ihren akademischen Abschluss

Von insgesamt 100 Studierenden, welche seit Sommer 2018 ihr Studium an der SMBS University of Salzburg Business School abgeschlossen haben, wurde heute Vormittag 70 AbsolventInnen in der Großen Aula der Universität Salzburg der akademische Grad eines Master beziehungsweise MBA der Universität Salzburg verliehen. Die AbsolventInnen kommen aus Österreich, Deutschland, Südtirol, der Schweiz, der Russischen Föderation und aus Bosnien. Im Zeitraum von zwei Jahren haben sie nebenberuflich sowohl fundiertes, strategisches Management-Wissen als auch fachspezifische Kenntnisse u. a. in den Bereichen "International Business", "General Management", "Health Care Management", "Public Management" sowie "Human Ressource Management" und "Training and Development" erworben.

Prof. Dr. Gerhard Aumayr, Executive Dean der SMBS, gratulierte persönlich zu den erbrachten Studienleistungen und lobte das Engagement sowie das Durchhaltevermögen der AbsolventInnen. Norbert Gerner, Director Program Management der SMBS, ergänzte den feierlichen Moment mit den Worten: "Sie können alle sehr stolz auf Ihr erfolgreich absolviertes Studium und auf sich selbst sein". Die Urkunden wurden vom Dekan Univ. Prof. DDr. DDr. hc Johannes Rainer Vorstandsvorsitzender Erich Ortner (Raiffeisenverband Salzburg) Landesrat DI Dr. Josef Schwaiger, Univ. Prof. Dr. Walter Scherer und Prof. Dr. Gerhard Aumayr übergeben.

