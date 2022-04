Zurich Gruppe Deutschland

Planet Hero Award 2022: Zurich sucht innovative Nachhaltigkeits-Projekte

Wer wird Planet Hero 2022? Zum zweiten Mal lobt die Zurich Gruppe Deutschland gemeinsam mit Sportsegler und Klima-Botschafter Boris Herrmann den "Planet Hero Award" zur Verbesserung des Umwelt- und Klimaschutzes aus. Für den Planet Hero Award 2022 können sich bis zum 31. Juli 2022 Bürger, Schulen, Universitäten, gemeinnützige Unternehmen und Vereine über die Webseite www.zurich.de/planethero bewerben. Gesucht werden die besten Ideen und Projekte in den Kategorien Klimaschutz, Biodiversität, Ozean- und Gewässerschutz. Zudem lobt die Zurich Versicherung einen Sonderpreis aus.

Der Planet Hero Award ist ein gemeinsames Projekt mit Weltumsegler und Zurich Nachhaltigkeitsbotschafter Boris Herrmann und wurde 2021 erstmals unter dem Leitgedanken, Verantwortung für die gemeinsame Zukunft zu übernehmen, verliehen. Zurich unterstützt damit vielversprechende, innovative und effektive Umwelt- und Klima-Initiativen und unterstützt diese bei ihren weiteren Entwicklungsschritten. Die besten Projekte werden am 6. Oktober 2022 im Rahmen der Award Verleihung in Köln ausgezeichnet. Die Gewinner-Projekte erhalten je nach Umfang der Initiative einen Förderbetrag in Höhe von bis zu 100.000 Euro, 60.000 Euro oder von 30.000 Euro, die über einen Zeitraum von drei Jahren zur Verfügung gestellt werden. Der Zurich Sonderpreis in Höhe von 20.000 Euro wird von der Jury auf Basis von Vorschlägen der Zurich Mitarbeitenden, Zurich Vermittlern und mit Zurich kooperierenden Maklern verliehen. Auch eigene Projektbeteiligungen dürfen von Mitarbeitenden oder Vertriebspartnern für die Kategorie Sonderpreis vorgeschlagen werden. Ein Pate aus dem Vorstand der Zurich Gruppe Deutschland begleitet die Siegerinitiativen zusätzlich als strategischer Berater über den gesamten Förderzeitraum hinweg.

Expertenjury wählt Projekte aus

Dr. Carsten Schildknecht, Vorstandsvorsitzender der Zurich Gruppe Deutschland: "Ich bin sehr gespannt auf die Bewerbungen und freue mich auf zahlreiche kreative Ideen. Die visionären Einreichungen im letzten Jahr haben eindrucksvoll bewiesen, mit welchem kreativen Geist den Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit begegnet werden kann." Den Planet Hero Award 2021 gewannen unter den Aspekten Innovation und Skalierbarkeit: das Green-Tech "Wasser 3.0", "rrreefs e.V.", "Deutschland forstet auf" sowie das Projekt "CARBONARA" der deutschen Schreberjugend. Neben dem Zurich CEO komplettieren Boris Herrmann, Klimabotschafter von Zurich, die anerkannten Experten aus dem Bereich Klimaschutz Dr. Peter Landschützer (Ozeanograph Max-Planck-Institut für Meteorologie), Dr. Katharina Reuter (Geschäftsführerin BNW Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft) sowie Rebecca Freitag (Klimaaktivistin, ehm. UN Jugend-Delegierte) und Alena Schieber (Mitgründerin der globalen Zurich Initiative NEXT), die Jury.

Nachhaltigkeit: fester Bestandteil der Unternehmensstrategie

Der Planet Hero Award ist Teil der breit angelegten Nachhaltigkeitsstrategie der Zurich Gruppe Deutschland. Mit dem Ziel, der weltweit nachhaltigste Versicherer und eines der verantwortungsvollsten Unternehmen zu werden, hat Zurich im September 2021 ein mehrstufiges Maßnahmenpaket mit ehrgeizigen CO2-Zielen in allen Geschäftsfeldern verabschiedet. Bereits im Jahr 2019 hat sich Zurich als erste Versicherungsgesellschaft zur Einhaltung der UN-Verpflichtung zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau (UN Global Compact Business Ambition Pledge) verpflichtet. Als einer von acht Versicherern ist Zurich seit Juli 2021 außerdem Gründungsmitglied der Net Zero Insurance Initiative (NZIA).

