Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG

Neuer Schlafratgeber

Leichter zur Ruhe kommen, besser schlafen

Bild-Infos

Download

Salzgitter (ots)

Schlaf ist ein wichtiger Faktor zur Erhaltung der Gesundheit. Etwa 7 bis 8 Stunden täglich sollten Erwachsene jede Nacht in tiefem, erholsamen Schlummer verbringen. Die Realität sieht jedoch anders aus: Die Schlafdauer beträgt durchschnittlich nur 6,54 Stunden durchschnittlich.[1] Manifeste Schlafstörungen, die sich mit Ein- und Durchschlafstörungen äußern, sind keine Seltenheit: Jeder zweite Erwachsene leidet - zumindest gelegentlich - unter Einschlafproblemen, rund 60 Prozent wachen nachts wieder auf.[2] Viele Menschen wünschen sich entsprechend Erholung für die Nacht und mehr Gelassenheit und Entspannung für den Tag.

Der neue Sedacur®-Ratgeber rund um das Thema Schlaf und innere Unruhe erklärt anschaulich, wie wichtig gesunder Schlaf für den Körper ist und welche Faktoren zu Schlafstörungen führen können. Erstaunliche Zahlen und Fakten zum Thema runden die Hintergrundinformationen ab.

Das Service-Plus: Hilfe zur Selbsthilfe

Wie können Sie Ihren Patienten helfen, die individuelle Schlafqualität richtig einzuschätzen? Der neue Ratgeber enthält einen nützlichen Schlaftest und ein Schlaftagebuch, um den Schlaf zu beobachten und Zusammenhänge zu analysieren. So können z.B. die Ursachen für Schlafprobleme aufgespürt werden. Die Beobachtungen können eine hilfreiche Grundlage für das Gespräch in Apotheke und Praxis sein. Weiterführende Tipps zur Selbsthilfe helfen zudem bei der Entwicklung individueller Beruhigungs- und Schlafstrategien.

Natürliche Einschlafhilfe mit Baldrian, Hopfen und Melisse

Wenn an erholsamen Schlaf nicht zu denken ist, kann die pflanzliche Kombination aus Baldrian, Hopfen und Melisse, wie sie in Sedacur® enthalten ist, Abhilfe leisten. Die Vorteile der synergistisch wirkenden Kombination werden im neuen Schlafratgeber auf einen Blick erläutert. Ohne Gewöhnungseffekte, Hangover (Tagesmüdigkeit nach Anwendung) oder Rebound-Effekte (Wiederauftreten und Symptomverstärkung nach Absetzen)[3] ist diese Kombination das Mittel der Wahl in der Selbstmedikation.

Der Sedacur®-Schlafratgeber kann von Interessierten unter sedacur@schaper-bruemmer.de angefordert werden. Einen Download gibt es unter www.sedacur.de

[1] Michael Feld: Dr. Felds große Schlafschule: Endlich wieder durchschlafen und erholt aufwachen. 1. Auflage 2018.

[2] Schlack, et al., Bundesgesundheitsblatt (56), (2013),740-748.

[3] Specht et al., Gyne 08/2019 (26-33).

Pressekontakt:

Simone Marschall

Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 35

38259 Salzgitter

T +49 5341 307- 690

simone.marschall@schaper-bruemmer.de

www.schaper-bruemmer.de

Original-Content von: Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell