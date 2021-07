marketing-BÖRSE GmbH

"MarTech Trends 2021" feiert Premiere auf der neuen DMEXCO Community Plattform

Waghäusel (ots)

Neues Community-Portal der DMEXCO geht live/ Digitalkonferenz startet mit Roundtables/ Frank Puscher und Thomas Koch diskutieren Brand Safety

Die Digitalkonferenz "MarTech Trends 2021" startet ab Mittwoch, den 28. Juli um 16 Uhr mit Marketing Roundtables. Mit diesem neuen Format weiht sie als erstes Event die neue DMEXCO Community Plattform ein. Bis zur Hauptkonferenz am 12. August finden jeweils mittwochs auf der DMEXCO Plattform RoundTables der MarTech Trends mit bekannten Persönlichkeiten aus dem digitalen Marketing statt.

Um den dringenden Bedarf der Branche nach Networking und Business zu erfüllen, hat die DMEXCO ihre digitale Event Plattform in diesem Jahr von Grund auf neu konzipiert. "Wir starten unsere digitale Reise nunmehr als 365-zentrische Community-Lösung, die neue Maßstäbe für digitale Events setzen wird ", erläutert Prof. Dominik Matyka, Chief Advisor der DMEXCO.

Die marketing-BÖRSE darf exklusiv die neuen Funktionalitäten testen und hat dazu das erfolgreiche Konzept "Digitalkonferenz.NET" auf die neue Community-Plattform projiziert. "Es ist beeindruckend, wie einfach sich vielfältige Event- und Networking-Formate auf der neuen Plattform abbilden lassen" schwärmt Torsten Schwarz, Geschäftsführer der marketing-BÖRSE.

Im Vorfeld der Digitalkonferenz "MarTech Trends 2021" am 12.08.2021 finden jeweils Mittwochs um 16 Uhr moderierte RoundTables statt. Den Anfang machen am 28.07.2021 Digital-Urgestein Frank Puscher und "Mr. Media" Thomas Koch. Sie sprechen über das aktuelle Thema Brand Safety. In der Folgewoche sind u.a. Timo von Focht und Karl-Heinz Land dabei, gefolgt von Christian Bachem, Klaus Eck, Meike Leopold, Thomas Knüwer, Kai Hudetz und Ralf Kreutzer, die zusammen mit weiteren Experten am 11.08. aktiv sind.

Neben Roundtables gibt es auf dem neuen Portal ein offenes Café eine Networking-Area und Instant-Video-Meetings. Nach 12 Kurzvorträgen am 12.08. von 9-13 Uhr gibt es einstündige Masterclasses mit wertvollen Praxistipps. In Roundtables und Masterclasses ist es bequem möglich, per Chat oder live Fragen zu stellen oder auch Personen aus dem Auditorium auf die Bühne zu holen. Auf den Microsites bieten die Sponsoren Live-Demos, Videos und Downloads an.

Die Teilnahme an der Digitalkonferenz ist für Teilnehmende kostenlos. Die Veranstaltung wird u.a. von Adobe, Oracle, SAS, Criteo, Hubspot und Mapp gesponsert.

