WestLotto

Zwei Millionengewinne an einem Wochenende

Münster (ots)

LOTTO 6aus49 und die GlücksSpirale machen zwei Tipper aus NRW zu Millionären

Gleich zwei Nordrhein-Westfalen können seit dem vergangenen Wochenende jubeln: Sie dürfen sich ab sofort in die Riege der Neu-Millionäre einreihen.

Ohne Superzahl zum Millionär

Bei LOTTO 6aus49 wurde die mit 45 Millionen Euro gefüllte erste Gewinnklasse am vergangenen Samstag (15. Januar) zwar nicht geknackt, aber ein Spielteilnehmer räumte ganz allein den gut gefüllten zweiten Gewinnrang ab. Er oder sie sagte die gezogenen Zahlen 5-34-42-43-48-49 korrekt voraus. Es fehlte lediglich die Superzahl 9. Mit dem Treffer in Gewinnklasse 2 erhält die Person aus NRW exakt 3.626.060,40 Euro.

GlücksSpirale: Rente ab sofort

Der zweite NRW-Glückspilz landete einen Volltreffer bei der GlücksSpirale. Die gezogenen Gewinnzahlen 2-1-6-5-7-5-3 befinden sich auf einem Spielschein, der im Raum Dortmund abgegeben wurde. Damit erhält eine bisher noch unbekannte Person die begehrte Rente ab sofort: 10.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang - oder einen Sofortbetrag in Höhe von 2.100.000 Euro.

Garantierte Ausschüttung bei LOTTO 6aus49

Am kommenden Mittwoch, 19. Januar, wird der LOTTO 6aus49-Jackpot mit seiner Maximalsumme von 45 Millionen Euro garantiert ausgeschüttet. Das verlangen die Teilnahmebedingungen. Stehen dann bei keinem Tipper "Sechs Richtige mit Superzahl" (Chance 1 : 140 Mio.) auf der Spielquittung, wandert die gesamte Summe in die nächst niedrigere, besetzte Gewinnklasse. Das könnte die Klasse 2 sein ("Sechs Richtige"), in der es allein immerhin auch schon um rund neun Millionen Euro geht (Chance 1 : 16 Mio.). Da sich aber nie mehr als jeweils 45 Millionen Euro in den ersten zwei Gewinnklassen befinden dürfen, würde in dem genannten Fall der Überschuss in die nächstniedrige Gewinnklasse fließen. Tipps für die nächste Ziehung können bis Mittwoch, 19. Januar, 18 Uhr, in allen WestLotto-Annahmestellen oder unter www.westlotto.de abgegeben werden.

