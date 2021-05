WestLotto

Mit "Sechs Richtigen" zum Millionär

Tipper aus dem Raum Bielefeld ging mit zwei Spielreihen bei LOTTO 6aus49 ins Rennen

Ohne Superzahl zum Millionär: Der LOTTO 6aus49-Jackpot ist am vergangenen Wochenende stehengeblieben. Grund zur Freude gibt es für zwei Lottospieler trotzdem, denn sie haben die zweite Gewinnklasse getroffen: Ein Tipper aus NRW und ein Spielteilnehmer aus Hessen werden mit "Sechs Richtigen" zu Millionären. Beide hatten die Gewinnzahlen 9-10-16-44-45-46 angekreuzt. Zum Jackpot fehlte ihnen die Superzahl 8.

Doch die Quote in der zweiten Gewinnklasse kann sich sehen lassen: Jeweils 1.468.472,30 Euro erhalten die beiden Spielteilnehmer. Der anonyme Glückspilz aus NRW hat seinen Tipp im Raum Bielefeld in einer WestLotto-Annahmestelle abgegeben. Auf seinem Spielschein befanden sich zweigespielte Reihen, die er am vergangenen Mittwoch (26. Mai) für vier Wochen einlesen ließ.

Jackpot steigt auf 25 Millionen Euro

Da bundesweit kein Tipper die Superzahl 8 vorweisen konnte, steigt der Jackpot bei LOTTO 6aus49zur kommenden Ziehung am Mittwoch, 2. Juni, auf rund 25 Millionen Euro. Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen sowie unter www.westlotto.de möglich.

