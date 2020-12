WestLotto

Festtagsmillionäre in Nordrhein-Westfalen

Großgewinne bei LOTTO 6aus49 und Eurojackpot

Bild-Infos

Download

MünsterMünster (ots)

Die Weihnachtstage waren für die Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen besonders erfolgreich. Gleich vier Millionäre und elf weitere Großgewinner ist die NRW-Bilanz der Festtage.

Bei der Lotto-Ziehung am zweiten Weihnachtsfeiertag (Samstag, 26. Dezember) konnte ein Tipper aus dem Raum Krefeld als einziger bundesweit die Gewinnklasse 2 bei LOTTO 6aus49 treffen. Seine Ausbeute: 2.636.362,20 Euro. Das nennt man eine verspätete Weihnachtsbescherung.

Bereits am 23. Dezember (Mittwoch) hatten sich gleich drei Spielteilnehmer aus NRW über Millionengewinne bei LOTTO 6aus49 gefreut. Mit zwei Drillingen (Gewinnzahlen 11, 12, 13, 37, 38 und 39) sowie der passenden Superzahl 7 knackten sie zusammen mit zwei weiteren Tippern aus Bayern und Thüringen den Jackpot. Die Neu-Millionäre kommen aus dem Raum Duisburg und dem Rhein-Erft-Kreis. Der dritte NRW-Millionengewinn bei der Ziehung am 23. Dezember stammt von einem gewerblichen Spielevermittler. Die drei Tipper erhalten jeweils 3.918.006,30 Euro.

Sieben weitere Glückspilze erzielten bei der gleichen Lotto-Ziehung am 23. Dezember in der zweiten Gewinnklasse Großgewinne. Jeweils 219.695,40 Euro gehen in den Kreis Recklinghausen, sowie nach Solingen, Mönchengladbach, Bottrop, Mülheim an der Ruhr, in den Raum Köln und einer an einen Tipper, der über einen gewerblichen Spielevermittler teilnahm.

Am 23. Dezember gab es zwei weitere Großgewinner bei der Zusatzlotterie SUPER 6. Jeweils die Gewinnklasse 1 und damit 100.000 Euro gehen an zwei Glückspilze aus dem Raum Dortmund und Mülheim an der Ruhr.

Am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) war das Glück auch auf der Seite von NRW-Tippern. Bei der Ziehung der Lotterie Eurojackpot konnten zwei weitere Großgewinne erzielt werden. Die Summe von 353.723,80 Euro ging im zweiten Rang nach Nordrhein-Westfalen. In der dritten Gewinnklasse freut sich ein Eurojackpot-Tipper über 107.008,80 Euro.

Pressekontakt:

Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG

Axel Weber

Tel.: 0251-7006-1341

Fax: 0251-7006-1399

E-Mail: axel.weber@westlotto.com

Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell