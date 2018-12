Dass es sich lohnt mit einem Mehrwochen-Schein am Lottospiel teilzunehmen, beweist der Neu-Millionär vom Wochenende aus dem Bergischen Land. Sein Gewinn beträgt rund 2,2 Millionen Euro. Damit ist er der 25. Millionär in Nordrhein-Westfalen im laufenden Jahr 2018 / Tipper aus NRW knackt Lotto-Jackpot.... mehr Bild-Infos Download

Münster (ots) - Ob der Nikolaus oder Knecht Ruprecht ihre Finger im Spiel hatten? Einem Lotto-Spieler aus dem Raum Wuppertal wird es gleich sein. Zusammen mit einem Spielteilnehmer aus Thüringen konnte er jetzt den Lotto-Jackpot in der Gewinnklasse 1 knacken.

25. Millionär in NRW

Dass es sich lohnt mit einem Mehrwochen-Schein am Lottospiel teilzunehmen, zeigt das Beispiel des Neu-Millionärs aus dem Bergischen Land. Seinen Glückstipp hatte er bereits am 13. November in einer WestLotto-Annahmestelle abgegeben. Seit dem 14. November nahm sein Glückstipp, bestehend aus sechs Lottotipps für die Ziehungen mittwochs und samstags, teil. Mit den Glückszahlen 6, 12, 25, 26, 44 und 46 sowie der richtigen Superzahl 3 erreichte er einen Gewinn von 2.210.686,70 Euro. Damit ist er der 25. Millionär in Nordrhein-Westfalen im laufenden Jahr 2018.

Zweiter Gewinnrang

In der zweiten Gewinnklasse bei LOTTO 6aus49 erzielten bundesweit gleich drei Spielteilnehmer Großgewinne. Neben einem Glückspilz aus Niedersachsen konnten zwei weitere Lottospieler aus unserem Bundesland Nordrhein-Westfalen abräumen. Die Gewinnsumme beläuft sich auf jeweils 564.650,60 Euro.

Weitere Großgewinner

Das erfreuliche Gewinner-Wochenende nach Nikolaus komplettieren noch zwei Großgewinner bei der GlücksSpirale. Hier konnten Tipper aus der Städteregion Aachen und dem Kreis Recklinghausen jeweils 100.000 Euro in der Gewinnklasse 6 gewinnen.

Ein weiteres außergewöhnliches Gewinnerlebnis gab es bei der TOTO 13er Ergebniswette. Hier traf ein Fußball-Experte aus dem Rhein-Erft-Kreis den obersten Gewinnrang. Seine Ausbeute von 389.761,50 Euro ist bundesweit der zweithöchste Gewinn des Jahres bei der TOTO 13er Ergebniswette.

