Münster (ots) - Ob es wohl mit dem Auftakt in die neue Karnevals-Session zu tun hat? Das zurückliegende Wochenende erwies sich für die Lotto-Spieler in Nordrhein-Westfalen als besonders erfolgreich. Gleich zum Wochenendauftakt konnte WestLotto bei der Lotterie Eurojackpot einen neuen Millionär begrüßen. In der zweiten Gewinnklasse gehen 7.529.076,40 Euro in den Kreis Düren. Drei weitere Spielteilnehmer aus unserem Bundesland erzielten den dritten Gewinnrang und erhalten jeweils 120.638,70 Euro.

Am Samstagabend setzte sich die Siegesserie fort. Im Raum Oberhausen gibt es einen weiteren Neu-Millionär bei der Zusatzlotterie Spiel 77. Hier gehen im obersten Gewinnrang 2.477.777,- Euro in die Stadt im westlichen Ruhrgebiet. Axel Weber, Sprecher von WestLotto, freut sich über den neuen Millionen-Gewinn: "Die Siegesserie von Spiel 77-Millionären in Nordrhein-Westfalen geht weiter. Es ist bereits der fünfte Millionär bei dieser Zusatzlotterie. Es lohnt sich folglich, die Kreuzchen auch bei Zusatzlotterien wie Spiel 77 oder SUPER 6 zu setzen."

Auch bei der Zusatzlotterie SUPER 6 gab es am Wochenende einen Hochgewinner. Hier gehen 100.000 Euro im obersten Gewinnrang in den Rhein-Kreis Neuss. In der WestLotto-Gewinnerbilanz gibt es damit im laufenden Jahr 2018 exakt 200. Großgewinner (Gewinne über 100.000 Euro), davon sind 22 im Millionenbereich.

Und wer weiß: Vielleicht kommen weitere Millionäre diese Woche noch hinzu, schließlich geht es am kommenden Freitag (16.11.2018) bei der Lotterie Eurojackpot weiterhin um den 90-Millionen-Jackpot (Gewinnwahrscheinlichkeit 1:95 Millionen) und auch im zweiten Gewinnrang warten 22 Millionen Euro (Gewinnwahrscheinlichkeit 1:6 Millionen).

