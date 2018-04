Münster (ots) - Die Serie der Millionen-Gewinne dank der Zusatzlotterie Spiel 77 ging auch dieses Wochenende weiter. Ein Spielteilnehmer aus dem Raum Düsseldorf freut sich über den Gewinn von 1.177.777 Euro. Er ist damit bereits der dritte Spiel-77-Millionär im laufenden Jahr 2018 in Nordrhein-Westfalen. Seinen Glückstipp hatte der Gewinner am letzten Freitag in einer WestLotto-Annahmestelle abgegeben.

Erst am Oster-Wochenende hatte ein Lotto-Spieler aus dem Kreis Recklinghausen einen Millionen-Gewinn bei der Zusatzlotterie Spiel 77 erzielt und ebenfalls 1.177.777 Euro gewonnen. Die Zusatzlotterie Spiel 77 bleibt damit weiterhin ein besonderer Glücksbringer für die Lottospieler in Nordrhein-Westfalen. Vorher hatte es bereits im Februar 2018 den ersten nordrhein-westfälischen Spiel-77 Millionär des Jahres gegeben. Hinzu kommt noch ein Spielteilnehmer aus dem Raum Essen, der im März 2018 einen Gewinnbetrag von 977.777 Euro erzielen konnte.

Einen weiteren Neu-Millionär gab es am letzten Wochenende bei der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance", die über die GlücksSpirale spielbar ist. Mit einem Mehreinsatz von 3 Euro wurde ein Spielteilnehmer aus dem Raum Mönchengladbach um genau eine Million Euro reicher. Mit den beiden Gewinnern steigt die Zahl der Millionäre bei WestLotto im laufenden Jahr 2018 auf inzwischen 12 an.

Einen weiteren Großgewinn gab es auch bei der Zusatzlotterie SUPER 6. Hier gehen 100.000 Euro in den Raum Gelsenkirchen.

Pressekontakt:

Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG

Axel Weber

Tel.: 0251-7006-1341

Fax: 0251-7006-1399

E-Mail: axel.weber@westlotto.com

Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell