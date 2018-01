CMS ernennt zum Jahresbeginn neun neue Partnerinnen und Partner

Berlin (ots) - Die Wirtschaftskanzlei CMS startet mit neun neu ernannten Partnerinnen und Partnern aus sechs Geschäftsbereichen ins Jahr 2018. "Der Bedarf an hochqualitativer, innovativer und praxisorientierter Rechtsberatung steigt in einem immer komplexer werdenden Marktumfeld stetig an", sagt Dr. Hubertus Kolster, Managing Partner bei CMS in Deutschland. "Deshalb freuen wir uns sehr über die weitere Verstärkung unserer Geschäftsbereiche durch exzellente Spezialisten, die seit Jahren hervorragende Arbeit für unsere Mandanten in der Sozietät leisten."

CMS baut mit den neuen Partnerinnen und Partnern unter anderem die Beratung in den Bereichen Corporate/M&A, Banking & Finance, Arbeitsrecht, TMC (Technology, Media & Communications), Dispute Resolution und Intellectual Property aus. Zuwachs erhalten sechs der acht Standorte von CMS in Deutschland.

CMS belegt auch in der aktuellen Unternehmensbefragung 'Kanzleimonitor', die vom Bundesverband der Unternehmensjuristen jährlich durchgeführt wird, zum vierten Mal in Folge den 1. Platz in der Gesamtauswertung. Von den Leitern der Rechtsabteilungen in Unternehmen wird CMS damit am häufigsten von allen Kanzleien empfohlen. Dr. Hubertus Kolster: "Das hervorragende Ergebnis belegt, dass unsere Mandanten in Zeiten einer sich rasant wandelnden Wirtschaft in der laufenden Beratung sowie bei ihren strategischen Zukunftsthemen und den damit verbundenen vielfältigen Herausforderungen und Transformationsprozessen weiterhin auf CMS setzen." Die Kanzlei blicke erneut auf ein sehr erfolgreiches Jahr mit spannenden, hochkarätigen Mandaten und wichtigen Auszeichnungen zurück. "Mit der Partnerernennung für 2018 wollen wir diesen Weg fortsetzen und die ausgezeichnete Marktstellung von CMS weiter festigen."

Die neuen Partner von CMS Deutschland:

Dr. Carolin Armbruster (Corporate/M&A, Stuttgart) startete ihre anwaltliche Laufbahn bei CMS im Jahr 2007. Sie berät bei nationalen und internationalen M&A-Transaktionen und Projekten. Ihr Branchenfokus liegt dabei auf der Energiewirtschaft.

Dr. Nikolas Gregor (Intellectual Property, Hamburg) ist seit 2010 bei CMS tätig. Er ist auf Gewerblichen Rechtsschutz und das Wettbewerbsrecht spezialisiert und vertritt im Schwerpunkt Unternehmen aus dem Bereich Lifesciences.

Dr. Andreas Hofelich (Arbeitsrecht, Köln) ist seit 2007 bei CMS beschäftigt. Er berät Unternehmen auf sämtlichen Gebieten des Individual- und Kollektivarbeitsrechts, schwerpunktmäßig bei der Vorbereitung und Umsetzung von Umstrukturierungen und Umwandlungsmaßnahmen.

Dr. Michael Kraus (TMC, Stuttgart) hat seine Tätigkeit bei CMS im Jahr 2010 begonnen. Er berät und vertritt Unternehmen in allen Fragen des IT- und Datenschutzrechts und ist auf die Vertragsgestaltung bei IT- und Outsourcing-Projekten spezialisiert.

Dr. Benjamin Lissner (Dispute Resolution, Köln) kam 2009 zu CMS und ist spezialisiert auf nationale und internationale Schiedsverfahren sowie sonstige Formen der alternativen Streitbeilegung.

Andrea München (Banking & Finance, Frankfurt) wechselte 2016 zu CMS und ist spezialisiert auf deutsches, luxemburgisches und europäisches Finanzaufsichtsrecht.

Dr. Tilman Niedermaier (Dispute Resolution, München) ist seit 2010 Rechtsanwalt bei CMS. Er vertritt Mandanten in komplexen wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen auf den Gebieten des Handels- und Gesellschaftsrechts sowie des internationalen Investitionsschutzrechts.

Dr. Igor Stenzel (Corporate/M&A, Berlin) ist seit 2011 bei CMS und berät sowohl strategische Investoren wie auch Finanzinvestoren bei allen Arten von M&A-Transaktionen.

Dr. Tilman Weichert (Corporate/M&A, München) ist seit 2007 bei CMS und hat seinen Beratungsschwerpunkt in den Bereichen Aktienrecht, Kapitalmarktrecht, Umwandlungsrecht sowie M&A.

