InterContinental® Hotels & Resorts launcht InterContinental ICons, um Reisenden zu zeigen, was die großen Städte dieser Welt so einzigartig macht

InterContinental® Hotels & Resorts, die weltweit größte Luxushotel-Marke, startet die Kampagne InterContinental ICons. Reisenden wird damit ein ganz neuer Blick auf einige der aufregendsten Städte der Welt geboten und die Einwohner nehmen an einem globalen Austausch darüber teil, was ihre Stadt wahrhaft legendär macht.

EIN MEER DER EINTÖNIGKEIT

Die vom Unternehmen in Paris, London, New York, Shanghai, Dubai, Sydney und Mexiko-Stadt durchgeführte unabhängige Umfrage(1) zeigte, dass Reisende oft das Gefühl haben, bei dem Besuch einer Stadt lediglich an der Oberfläche gekratzt zu haben. Mehr als drei Viertel (77 Prozent) der Reisenden gaben an, dass sie sich dazu verpflichtet fühlen, sich die berühmtesten Sehenswürdigkeiten anzusehen, obwohl 75 Prozent von ihnen den Wunsch verspüren, herauszufinden, was die Stadt sonst noch zu bieten hat - sie wollen die Stadt mit den Augen eines ortskundigen Einheimischen sehen.

Bei einer zusätzlichen Analyse von Instagram-Posts zu diesen Städten zeigte sich, dass der Buckingham Palace der am häufigsten getaggte Ort in London ist (21 Prozent); in New York City ist dies mit 20 Prozent der Central Park. Dies deutet darauf hin, dass Touristen häufig nur die "Must-Sees" einer Stadt besuchen und somit lediglich an der Oberfläche kratzen. Laut der Analyse ist der Eiffelturm in Paris die von Touristen am häufigsten gepostete Sehenswürdigkeit; auf ihn entfallen weltweit 10 Prozent aller Beiträge.

Diese Ergebnisse wurden von den Einwohnern der sieben Städte bestätigt. Über die Hälfte der Einheimischen (59 Prozent) haben das Gefühl, dass Touristen das Beste an der besuchten Stadt verpassen.

DIE STADT WIRKLICH ENTDECKEN

Um sowohl Einwohner als auch Besucher zu inspirieren, lädt die neue Kampagne von InterContinental dazu ein, herauszufinden, was die jeweilige Stadt wahrhaft einzigartig macht. Die Bevölkerung ist aufgerufen, an der Online-Abstimmung teilzunehmen. Es wird nach den charakteristischsten Orten, Geräuschen, Geschmäckern, Gerüchen und Emotionen in diesen Städten gefragt, also nach den Eindrücken, die Besuchern eine engere Verbindung zu einer Stadt herstellen lässt.

Dies sind einige der Sinneseindrücke, die von Luxusreisenden in verschiedenen Städten der Welt angegeben wurden:

- Paris - Der Geruch von frisch gebackenem Brot in den Boulangerien in der Rue Oberkampf im 11. Arrondissement - London - Die Wärme eines knisternden Kaminfeuers in einem der Pubs an einem kalten Tag - New York - Der Geruch von Röstkastanien an einem der Verkaufsstände am Broadway - Shanghai - Das warme Aroma von Xiaolongbao am Tempel der Stadtgötter - Dubai - Das Geräusch von Wasser, das sich an einem Abra (traditionellen Boot) im Dubai Creek stößt - Sydney - Das Gefühl einer frischen Brise auf dem Gesicht auf der Fähre von Manly nach Circular Quay - Mexiko-Stadt - Die Klänge von Mariachi-Musik am Garibaldi Plaza

Ginger Taggart, Vice President, Global Marketing, IHG Luxury Portfolio, erklärt: "InterContinental Hotels & Resorts ist ein Pionier in Sachen Luxusreisen und war schon immer ein Gateway zu faszinierenden Orten und der lokalen Kultur. Daher wissen wir, dass Reisende unbedingt eine engere Beziehung zu den von ihnen besuchten Orten aufbauen möchten. Mit unserer neuesten Kampagne, InterContinental ICons, entdecken und feiern wir authentische Orte und Momente, die von Besuchern oft übersehen werden, obwohl sie das Besondere einer Stadt erst so richtig ausmachen. Ob das Gefühl salziger Luft auf einer Fähre auf dem Hudson River in New York, die melodischen Klänge des Glockenturms am Bund in Shanghai oder das Gefühl der Pflastersteine auf den alten Straßen von Paris - die ICons können sowohl Dinge sein, die oft unter dem Radar bleiben, als auch berühmte Hotspots, die jedoch in neuer und ganz unerwarteter Weise erlebt werden. Wir möchten diesen viel besuchten Städten eine neue Faszination verleihen und einen Austausch darüber anstoßen, was diese Orte so besonders macht."

Die Stimmabgabe ist bis zum 31. Dezember 2019 möglich. Eine internationale Jury, darunter der renommierte National-Geographic-Fotograf Hamilton James und Jet-Setting-Mitglieder des InterContinental-Ambassador-Treueprogramms werden ihr Wissen einbringen, um die Top-5 InterContinental ICons für jede der Städte zu küren. Die feierliche Bekanntgabe wird dann im Frühjahr 2020 stattfinden.

(1) Eine globale Toluna-Umfrage wurde mit über 6.000 Teilnehmern zwischen dem 6. November und dem 19. November 2019 durchgeführt. Diese Online-Umfrage basiert nicht auf einer Wahrscheinlichkeitsstichprobe. Daher kann keine Schätzung des theoretischen Stichprobenfehlers erfolgen.

