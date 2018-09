Vergleichen hilft sparen - Tipps und Tricks für die Urlaubsreiseplanung

3 Audios

Frankfurt/Main (ots) - Anmoderationsvorschlag: Endlich Urlaub! Wer die schönste Zeit des Jahres plant und bucht, tut das meistens online. Und tappt dabei in so manche Falle. Mehr als jeder Dritte glaubt zum Beispiel, dass er mithilfe von Online-Reiseportalen die preisgünstigste Unterkunft findet. Das fand eine aktuelle forsa-Umfrage für die InterContinental Hotels Group heraus. Warum das ein Irrglaube ist und wie man schlauer bucht, verrät Ihnen meine Kollegin Helke Michael.

Sprecherin: Dass inzwischen jeder Dritte seinen Urlaub auf Online-Reiseportalen bucht, liegt in der Natur der Dinge, sagt der Diplom-Psychologe Dr. Dirk Baumeier.

O-Ton 1 (Dr. Dirk Baumeier, 33 Sek.): "Der Mensch ist ja aus evolutionärer Sicht Jäger und Sammler und insofern sind wir ständig auf der Suche nach fetter Beute. Und das Interessante ist nun, dass solche Vergleichs- und Buchungsportale uns suggerieren, dass da irgendwelche komplexen Algorithmen im Hintergrund wirken, die uns Eigenrecherche ersparen, die für uns das beste, das billigste Angebot heraussuchen. Und dem vertrauen wir dann blind. Das ist natürlich ganz interessant, weil solche Portale ja ihrerseits keine neutralen Schiedsrichter sind, sondern letzten Endes eigene ökonomische Interessen verfolgen."

Sprecherin: Viele wissen das sogar, fallen aber trotzdem immer wieder auf solche Buchungsmythen rein. Auch dafür gibt's allerdings einen einfachen Grund:

O-Ton 2 (Dr. Dirk Baumeier, 26 Sek.): "Na ja, der Mensch ist sehr bequem. Also wir sind für unsere Sicht sehend und für unsere Blindheit blind. Da wird der Verstand ausgeschaltet, wenn es irgendwo heißt: 30 Prozent Rabatt. Eigentlich müssten wir dann selbstkritisch mit uns in Klausur gehen und uns überlegen: Ja, 30 Prozent wovon? Vom allerbesten, vom allerteuersten Angebot in der Hochsaison? Und wenn wir mal nüchtern dieses vermeintlich gute Angebot hinterfragen, dann kommen wir auch wieder zu Sinnen."

Sprecherin: Andreas Kohn, Reiseexperte der IHG, empfiehlt außerdem, grundsätzlich verschiedene Online-Quellen zu nutzen und sich dann in aller Ruhe zu entscheiden:

O-Ton 3 (Andreas Kohn, 26 Sek.): "Ich rate immer dazu, Preise auf verschiedenen Websites zu vergleichen und sich nicht auf Vergleichs- und Buchungsportale zu verlassen. Auf hoteleigenen Websites als Mitglied von Treueprogrammen wie zum Beispiel den IHG Rewards Club bekommen Sie nicht nur die günstigsten Preise, sondern auch spezielle Angebote, die auf Reiseportalen nicht zu finden sind. Zudem genießen Sie weitere Vorteile wie zum Beispiel Late-Check-outs. Das gesparte Geld kann man dann für schöne Aktivitäten im Urlaub ausgeben."

Abmoderationsvorschlag: Sie haben es gehört: Es ist ein Irrglaube, nur mithilfe eines Online-Reiseportals die besten Preise zu erwischen. Nutzen Sie lieber mehrere Informationsquellen. Mehr Infos dazu bekommen Sie auf der Website der InterContinental Hotels Group "IHG.com" oder über die kostenfreie "IHG App".

