Preferred Hotel Group, Inc. lanciert nachhaltige Hotelmarke: Beyond Green

Geleitet von der Leidenschaft, das Reisen als eine Kraft des Guten zu transformieren, verkündet die Preferred Hotel Group, Inc . das Familienunternehmen, welches globale Reise- und Hotelmarken u betreibt, darunter Preferred Hotels & Resorts, Historic Hotels of America, Historic Hotels Worldwide, PHG Consulting und Beyond Green Travel - voller Stolz den Start von Beyond Green. Diese innovative Marke iin der Hotellerie debütiert mit einem Portfolio von 24 Hotels, Resorts und Lodges weltweit, die beispielhaft für einen nachhaltigen Tourismus stehen. Die neue Marke steht für das unerschütterliche Engagement von Preferred, eine bessere und glänzendere Zukunft für das Reisen zu schaffen, und zwar auf eine Weise, die auch dazu beiträgt, den Planeten für künftige Generationen zu bewahren.

Beyond Green entstand durch eine inspirierte, natürliche Synergie zwischen der Familie Ueberroth - Eigentümer der Preferred Hotel Group - und dem Ökotourismus-Pionier und globalen Nachhaltigkeitsexperten Costas Christ - Gründer von Beyond Green Travel, das Preferred im Februar 2020 erworben hat. Beyond Green vereint zukunftsweisende Hotelprojekte, die sich den drei wichtigsten Säulen des nachhaltigen Tourismus verschrieben haben: umweltfreundliche Praktiken, die über die Grundlagen hinausgehen; Schutz des Natur- und Kulturerbes; und Beitrag zum sozialen und wirtschaftlichen Wohlergehen der lokalen Gemeinden. Der Name "Beyond Green" wurde nicht nur in Anerkennung der immensen Bedeutung umweltfreundlicher Praktiken gewählt, sondern auch in Anerkennung der überragenden Verantwortung, die die Reise- und Tourismusbranche für den Schutz der biologischen Vielfalt, die Erhaltung des kulturellen Erbes und die Verbesserung der Lebensgrundlagen der lokalen Bevölkerung in den Reisezielen weltweit hat, und dies alles bei gleichzeitiger Bereitstellung eines angenehmen und sinnvollen Reiseerlebnisses.

"Niemals zuvor bestand ein größeres Bedürfnis, eine freundlichere und sanftere Weise zur Erforschung unseres schönen und doch empfindlichen Planeten zu fördern. Angetrieben von unserem Markenversprechen Believe in Travel, das jede Entscheidung, die wir als Unternehmen treffen, leitet, glauben wir, dass es gerade jetzt an der Zeit ist, hier groß einzusteigen und mutig in die Zukunft des Reisens zu blicken", erklärte Lindsey Ueberroth, CEO der Preferred Hotel Group. "Wir fühlen uns geehrt durch die Gelegenheit, mit so vielen inspirierenden Führungskräften im nachhaltigen Tourismus zusammenzuarbeiten, um unsere neueste Marke Beyond Green zu lancieren, die mit Sinn, Dankbarkeit und Respekt für Natur, Gemeinden und Kultur aufgebaut wurde."

"Auch wenn es eine Tendenz gibt, Nachhaltigkeit nur als neuestes Schlagwort zu betrachten, reichen ihre Wurzeln tief. Was wir erleben, ist eine Entwicklung des Reisens, kein vorübergehender Trend", erläutert Costas Christ. "Bei Beyond Green geht es darum, uns wieder im Sinne unserer Menschlichkeit zu verbinden und zu verstehen, dass die Vielfalt unserer Kulturen und unterschiedlichen Lebensweisen das reiche Gewebe bilden, das Reisen so angenehm und faszinierend macht. Im gleichen Zusammenhang bringt die Natur Inspiration und Erneuerung in unser Leben. Bei nachhaltigem Tourismus geht es nicht darum, etwas aufzugeben, sondern etwas dazu zu gewinnen - einen tollen Urlaub, der auch einem auch Kraft für das Gute ist."

Wenn Sie mehr über Beyond Green erfahren möchten, lesen Sie hier die vollständige Pressemitteilung hier unter www.staybeyondgreen.com Für Reisende und Gäste wird die Marke Beyond Green im 1.Quartal 2021 kommuniziert.

