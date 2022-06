Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH

Nachhaltig, mobil, informativ - Das Festival für Tiny House Fans!

NEW HOUSING - Tiny House Festival findet ab Freitag in der Messe Karlsruhe statt

Der Countdown läuft: Vom 01. bis 03. Juli 2022 trifft sich die Tiny House Community auf dem NEW HOUSING - Tiny House Festival in der Messe Karlsruhe, um die Vielfalt und Bandbreite kleiner, alternativer Wohnformen zu erleben. Auf Europas größtem Tiny House Festival haben Fans alternativer Wohnformen und Interessierte die Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen und sich bei Herstellern, Zulieferern, Selbstbauern, Vereinen und Verbänden über das Leben auf kleinstem Raum zu informieren und auszutauschen. Foodtrucks und eine Bar laden zusätzlich zum Verweilen ein.

"Ob minimalistischer Lebensstil, als Rückzugsort, Altersresidenz oder Homeoffice - Der Trend geht zum kleinen Wohnen. Wir freuen uns sehr, der Tiny House Community eine Plattform für Begegnungen, Erfahrungsaustausch und Networking in entspannter Festivalatmosphäre bieten zu können", sagt Frank Thieme, Projektleiter des NEW HOUSING - Tiny House Festival. "Wir laden alle Tiny House Fans dazu ein, die kleinen Häuser zu besichtigen und mit Herstellern und Bewohnern ins Gespräch zu kommen."

Tiny House Dorf mit rund 25 kleinen Häusern zum Besichtigen

Auf dem Freigelände der Messe Karlsruhe, dem begrünten Atrium inmitten der vier Messehallen sowie dem Gelände zwischen den Hallen 1 und 2, entsteht ein Tiny House Dorf mit rund 25 verschiedenen Tiny Houses, die besichtigt werden können. Hersteller stehen für Fragen zur Verfügung und geben Informationen aus erster Hand weiter an Interessierte. Mit dabei sind Aussteller aus ganz Deutschland, darunter die Tischlerei Wöhltjen aus dem niedersächsischen Achim, Tiny House Wohnträume aus Leer, Heinz Diekmann aus Hamm sowie tydomo aus Köln. Erstmals präsentieren sich auch Ausstellende aus dem europäischen Ausland, unter anderem GOATHE SIA Jaunpuntuzi aus Lettland, Aurora Company aus Polen und Mooble House aus der Türkei.

Neu in 2022 wird außerdem die Infomeile im Eingangsbereich der Messe sein mit einer Vielzahl an Beratungsangeboten für interessierte Besucher und zukünftige Bewohner. Dort präsentieren unter anderem Tiny House Vereine und der Tiny House Verband, zu dem die Messe Karlsruhe als Gründungsmitglied zählt, ihre Arbeit und stehen bei Fragen tatkräftig zur Seite.

Alle Ausstellenden gibt es online unter https://www.new-housing.de/aussteller/

Vielseitiges Vortragsprogramm ermöglicht Informationen aus erster Hand

Was gilt es beim Projekt Tiny House zu beachten? Welche Hilfen gibt es dabei hinsichtlich Finanzierung und Stellfläche? Wie ist das Leben in einem Tiny House tatsächlich? Und was bewegt andere Community-Mitglieder zu diesem Schritt? Das Vortragsprogramm zum Festival ergänzt die Ausstellung und bietet Einblicke in erfolgreiche Selbstbaugeschichten, Themen wie Autarkie, Nachhaltigkeit und Stellplatzsuche ebenso wie informative Literatur.

Themenrelevante Fachvorträge mit Experten geben Tipps und Tricks sowie Erfahrungen innerhalb der Tiny House Community weiter.

Mit dabei ist unter anderem Kevin Rechsteiner, Autor des "Tiny House - Das große Handbuch", er wird eine Einordnung des Trendthemas geben und die Entstehungsgeschichte der Tiny House Bewegung in Europa erzählen. Dennis Czekalla, Berghaus, beantwortet die Frage, was es braucht um im Tiny House glücklich zu sein und die Tiny House Beratung IndiViva aus Schorndorf thematisieren die Möglichkeiten des Grundstückserwerbs für mobile Häuser, Nachhaltigkeit durch Langlebigkeit und gehen auf das Einmaleins der Grundstückseigentümer ein.

Wie Tiny Houses gemeinschaftlich bewohnt werden können, zeigen Fredi Ozarem und Jana Lehman von der Initiative TinyEcoVillage. Architekt Mike Rissler und Argraingenieurin Katrin Pütz gehen in ihrem Vortrag auf die Solidarische Bauwirtschaft (SoBaWi) sowie die Mini-Biogasanlage als Komponente für Tiny Houses ein. Zudem erzählt Stefan Diekmann die Erfolgsgeschichte des ersten Tiny House Hotels in Nordrhein-Westfalen PIER 9. Christian Brecht präsentiert die wichtigsten Marktentwicklungen aus der ersten Tiny House Marktstudie in Deutschland.

Das gesamte Vortragsprogramm gibt es online unter https://www.new-housing.de/programm/

Entspannte Festivalatmosphäre mit Foodtrucks lädt zum Verweilen ein

Verschiedene Foodtrucks unter freiem Himmel laden zusätzlich zum Verweilen ein. Street Cookery's führt die Besucher mit ihren frischen Currys auf Genussreise nach Indien. Der Foodtruck von Leftovercooking hat verschiedene vegetarische Bowls im Gepäck. Klassische Bratwurst im Brötchen und Pommes gibt's außerdem bei Schausteller Krusig. Fluidum versorgt die Besucher mit Cocktails und alkoholfreien Getränken. Für einen süßen Abschluss oder Erfrischung zwischendurch sorgt Popice mit ihrem handgemachten Eis am Stiel.

Die Media Lounge bietet einen Platz zum Lesen und Informieren. Medienpartner präsentieren sich dort und bieten ihre Magazine zur kostenlosen Mitnahme an.

Weitere Informationen unter: www.new-housing.de

