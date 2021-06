European Hematology Association (EHA)

European Hematology Association - Daratumumab-Erhaltung verbessert das progressionsfreie Überleben nach autologer Stammzelltransplantation bei Patienten mit Multiplem Myelom

In Teil 1 der dreiphasigen Studie CASSIOPEIA wurde eine Induktions- und Konsolidierungsbehandlung mit Daratumulab in Kombination mit Bortezomib, Thalidomid und Dexamethason (D-VTd) mit einer Behandlung mit Bortezomib, Thalidomid und Dexamethason (VTd) bei Patienten mit neu diagnostiziertem multiplem Myelom verglichen, die für eine autologe Stammzelltransplantation (ASZT) geeignet waren. Die Ergebnisse der Studie zeigten die überlegene Wirksamkeit von D-VTd gegenüber VTd allein in Kombination mit ASZT, so dass die Zulassung der Behandlung erfolgte. Im Folgenden präsentieren wir die Ergebnisse der Zwischenanalyse von Teil 2 der CASSIOPEIA-Studie, deren Ziel es war, die Erhaltungstherapie mit Daratumumab (16 mg/kg alle 8 Wochen) mit einer reinen Beobachtung bei allen 886 Respondern aus Teil 1 der Studie zu vergleichen.

Unsere Zwischenanalyse zeigte, dass Patienten, die mit Daratumumab weiterbehandelt wurden, ein signifikant längeres progressionsfreies Überleben (PFS) im Vergleich zum Beobachtungsbehandlungsarm aufwiesen. Eine Stratifizierung der Patienten nach Induktions-/Konsolidierungstherapie zeigte jedoch, dass dieser Vorteil nur bei Patienten auftrat, die zuvor in CASSIOPEIA Teil 1 mit VTd behandelt wurden. Patienten, die in Teil 1 D-VTd erhielten und auf Daratumumab-Erhaltungstherapie gesetzt wurden, zeigten ein vergleichbares PFS wie die Beobachtungsgruppe. Außerdem führte die Daratumumab-Erhaltung zu einer signifikant höheren Ansprechhäufigkeit und es wurden keine neuen Sicherheitssignale festgestellt. Zusammenfassend ist die Daratumumab-Erhaltungstherapie vorteilhaft für Patienten nach ASZT, die eine Induktions- und Konsolidierungsbehandlung mit VTd erhalten haben.

Vortragender: Professor Phillipe Moreau

Zugehörigkeit: CHU de Nantes, Nantes, Frankreich

Kurzdarstellung: #S180 DARATUMUMAB-ERHALTUNG VS. BEOBACHTUNG BEI PATIENTEN MIT NEU DIAGNOSTIZIERTEM MULTIPLEM MYELOM, DIE MIT BORTEZOMIB, THALIDOMID UND DEXAMETHASON ± DARATUMUMAB UND ASCT BEHANDELT WURDEN: ERGEBNISSE VON CASSIOPEIA PHASE 2

