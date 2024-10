PIABO PR GmbH

PIABO Communications stärkt Marktführerschaft durch Akquisition von Startup Communication in München

Berlin / München (ots)

PIABO Communications, Europas führende Agentur für Kommunikation im Bereich der weltweit innovativsten Unternehmen, gibt die Übernahme der Münchner PR- und Social Media-Agentur Startup Communication bekannt. Dieser Schritt ist Teil einer strategischen Expansion, um die Präsenz in München - einem zentralen Technologie-, Innovations- und Medienstandort Europas - weiter auszubauen. Mit dieser Übernahme vertieft PIABO seine Expertise im Bereich High-Growth-Technologieunternehmen und legt den Grundstein für weiteres Wachstum sowie eine intensivere Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Kund:innen. Zu den renommierten Kunden der Agentur zählen Unternehmen wie Staffbase, Swappie und Xentral.

Strategische Expansion in München: PIABO stärkt seine Marktposition

Die Integration von Startup Communication ist für PIABO ein entscheidender Meilenstein in der Stärkung seiner Position in München. Tilo Bonow, Gründer und CEO von PIABO Communications, erklärt: "Die Übernahme von Startup Communication ist ein strategischer Schritt, um unsere Präsenz in München weiter auszubauen. München ist nicht nur aufgrund der Vielzahl an Technologieunternehmen relevant, sondern auch wegen seiner Rolle als Innovations- und Startup-Hub sowie Heimat innovativer Mittelständler. Mit einem starken Team vor Ort können wir schneller auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und unsere Position als Marktführer festigen."

Auch Carina Goldschmid, Gründerin von Startup Communication, sieht in der Übernahme große Chancen: "Durch die Integration in PIABO eröffnen sich für unsere Kunden und unser Team neue Möglichkeiten. PIABO ist führend in der datengetriebenen 360°-Kommunikation im Digital- und Technologiesektor. Unser Netzwerk wird durch erweiterte Ressourcen und Expertise enorm gestärkt."

Integration und Synergien: Zusammenwachsen als Erfolgsfaktor

Daniela Harzer, Geschäftsführerin & COO von PIABO Communications, hebt neben der strategischen auch die kulturelle Bedeutung der Übernahme hervor: "Wir haben Carina als großartige Unternehmerin kennengelernt, die mit viel Herzblut und auf hohem Qualitätsniveau integrierte Kommunikation bietet. Wir gewinnen mit ihr auch ein sehr erfahrenes Team von Kommunikationsberater:innen hinzu, die mit hoher Expertise im Technologie- und Digitalbereich PIABO nachhaltig bereichern. Durch den Austausch von Wissen und Erfahrungen entstehen Synergien, die Innovation und Kreativität fördern - wesentliche Treiber für unseren weiteren Wachstumskurs."

Wachstum in München: Neues Büro, erweiterte Möglichkeiten

Durch die Übernahme von Startup Communication wächst das Münchner Team um zehn erfahrene PR- und Kommunikationsexperten auf nunmehr 15. Diese bilden eine eigenständige Unit unter der Leitung von Carina Goldschmid, die zukünftig als Unit Director fungiert.

Original-Content von: PIABO PR GmbH, übermittelt durch news aktuell