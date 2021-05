PIABO PR GmbH

PIABO PR ernennt Oliver Chudy zum Unit Director B2B-Technology

PIABO PR, Europas führender Full-Service PR-Partner für die Digitalwirtschaft, erweitert mit Oliver Chudy als neuen Unit Director seine B2B-Technology-Expertise. Der erfahrene Kommunikationsexperte leitet ab sofort eine Unit für B2B Technologie für nationale und internationale digitale Champions.

Chudy bringt über 25 Jahre Erfahrung in der internationalen B2B- und B2C-Kommunikation mit sowie Expertise in strategischer Konzeption, 360 Grad-Kommunikation und Markenaufbau. Er ist spezialisiert auf High-Growth Start-up-Kommunikation, neue Technologien, Mobilität und digitale Transformation.

Bereits früh in seiner Karriere leitete er 360 Grad-Kampagnen für weltbekannte Marken wie Nintendo, Samsung, MGM und viele mehr. Neben seiner Kommunikationsexpertise bringt Chudy auch Führungserfahrung aus renommierten Agenturen mit sowie eine besonders ausgeprägte Digital-Kompetenz. So war er zum Beispiel als Head of Content bei Fielmann und als Keynote Speaker für Content Marketing Themen für die B2B-Zielgruppe aktiv. Seine weiteren Schwerpunktthemen sind Employer Branding sowie Change- und interne Kommunikation im Mittelstand. Den Einstieg hierzu fand er über die Mitarbeit in einer Google-Agentur in den Fachgebieten Cloud (Google Cloud) und Mobility (Uber, Jump).

"Digitalisierung und Technologien finde ich seit jeher spannend in jeglicher Form, wenn diese Dinge verbessern. Optimierung in Prozessen, Industrien und Produkten faszinieren mich. Die digitale Transformation in allen Bereichen wie Unternehmensstrukturen, Produktionen und ihren Abläufen oder auch im Kunden-Erlebnis sind Themen, die ich in meiner Unit bündeln möchte. PIABO PR ist der perfekte Ort für so eine Unit. Sie bringt alles mit an Wissen, Mitarbeitern, Kompetenz, Netzwerk, Internationalität und Dynamik auf diesem Gebiet. Meine Zielbereiche für die B2B-Unit sind zwei Themen-Komplexe: Optimierung mit Operational-Excellence, Prozess-Optimierung durch digitale Transformation, Software- und Cloud-Lösungen als auch SaaS. Customer Care als Währung der Zukunft in der Markenbindung ist der zweite große Komplex. Wichtige Faktoren hier sind zu zeigen, dass neue Technologien wie AR und KI die Benutzererfahrung sowie Customer Excellence transformieren und so ein neues Level der Personalisierung erreichen", erläutert Oliver Chudy.

"Mit Oliver Chudy, einem sehr erfahrenen Kommunikationsspezialisten, positioniert sich PIABO weiter in den Bereichen SaaS, User Experience, Customer Excellence und Operational-Excellence. Mit seiner Leidenschaft für Tech-Themen und einem exzellenten Netzwerk bringt Oliver die idealen Voraussetzungen mit, um die Innovationen im B2B-Tech-Bereich voranzutreiben", sagt Tilo Bonow, CEO von PIABO PR.

Über PIABO PR:

Die Kommunikationsagentur PIABO PR ist der führende europäische Full-Service-Kommunikationspartner der Digitalwirtschaft mit Hauptsitz in Berlin. PIABO erzielt international herausragende Medienpräsenz für seine Kunden aus den Bereichen E-Commerce, Traveltech, Fintech, Foodtech, HR-Tech, Healthtech, Blockchain, Consumer Electronics, IoT, Artificial Intelligence, AR/VR, Security, Big Data, SaaS/Cloud und Greentech. Das Leistungsspektrum des multidisziplinären Beratungsteams umfasst Public Relations und Social Media sowie Content Marketing und Influencer Programs. Das Unternehmen wird von Gründer und CEO Tilo Bonow geführt und unterstützt bereits seit 2006 als strategischer Partner seine Kund:innen aktiv beim Erreichen ihrer lokalen und globalen Wachstumsziele. Zu PIABOs Portfolio zählen u. a. Shopify, Samsung, Stripe, Henkel, GitHub und die Silicon Valley Bank. Seit April 2021 ist PIABO PR zudem 100 Prozent klimaneutral.

