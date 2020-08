PIABO PR baut Expertise und Führungsteam weiter aus: Maria Samos Sanchez ist ab sofort neueste Unit Director

PIABO

PIABO, Deutschlands führender Full-Service PR-Partner für die Digitalwirtschaft, gewinnt Maria Samos Sanchez als neue Unit Director. Samos Sanchez wird ab sofort die Leitung und den Ausbau ihrer eigenen Unit übernehmen und PIABOs Kompetenzen in den Bereichen Professional Services, SaaS, Media, Retailtech sowie Femtech weiter stärken und vorantreiben.

Die gebürtige Spanierin und Kommunikationsexpertin bringt dafür umfassende und wertvolle Expertise aus Radio und Fernsehen, Tourismus, Finanzen und Fashion mit. Zu ihren erfolgreichsten Projekten gehören Kommunikationsprojekte für Filme und Serien für den Fernsehsender SAT.1 in Berlin, die Leitung länderübergreifenden Projekte im Modebereich für einen Homeshopping-Sender in München oder die Kommunikationsleitung eines Berliner Software-Produzenten. Nach weiteren Tätigkeiten als selbständige Pressesprecherin für verschiedene Unternehmen im Sozial-, Kultur-, Design- und Reisebereich war Maria Samos Sanchez jüngste Station eine Berliner Agentur, in der sie die Agenturleitung innehielt, bevor es sie zu PIABO zog.

"Bei PIABO habe ich die Möglichkeit, meine Leidenschaft für Tech in meine bisherigen Erfahrungen in der Kommunikationsberatung zu vereinen. Viele Bereiche der Innovation Industry verdienen mehr Aufmerksamkeit für neue Ideen und tolle Konzepte, wie etwa Retailtech oder SaaS-Lösungen. Auch in der Femtech-Branche sehe ich derzeit große Chancen, gemeinsam mit PIABO innovative Kommunikationslösungen und Content Marketing Services zu entwickeln. Unternehmerinnen und Unternehmer, aus diesen Bereichen möchte ich gerne dabei unterstützen, im Markt erfolgreich wahrgenommen zu werden."

Der Begriff Femtech ist relativ neu und bezieht sich auf Produkte, Dienstleistungen und Software, die auf neuen Technologien basieren und sich auf die Gesundheit von Frauen konzentrieren. Statistiken bzw. Prognosen zeigen auf, dass sich globale Investitionen seit 2016 nahezu verfünffacht haben (ein Wachstum von 475 %; Quelle: Forbes), während der globale Marktwert für Femtech-Produkte und -Dienstleistungen sich bis 2025 nahezu verdreifachen wird (ein Wachstum von 188 %; Quelle: Global Market Insights).

PIABO baut Führungsteam und Expertise konsequent strategisch aus

Mit Maria Samos Sanchez begegnet PIABO somit sowohl den Bedürfnissen der Gesellschaft als auch den aktuellen Herausforderungen am Markt und baut gleichzeitig das Führungsteam weiter strategisch aus.

"Mit der fortschreitenden Digitalisierung und der Pandemie rücken vor allem die Möglichkeiten in den Fokus, bestehende Konzepte neu zu denken und zu revolutionieren. Jedoch wachsen daraus auch ganz neue, komplexe Kommunikationsbedürfnisse für Unternehmen, die plötzlich digital werden und neue Zielgruppen ansprechen müssen. Mit Maria haben wir eine sehr talentierte und versierte Führungspersönlichkeit gewonnen, die noch dazu bestens vernetzt ist und sich auch sozial engagiert. Wir haben großes Vertrauen, dass Maria als Kommunikationsexpertin mit über 20 Jahren Erfahrung für unsere Kunden eine großartige Bereicherung sein wird", erklärt Tilo Bonow, CEO von PIABO.

Über PIABO:

Die Kommunikationsagentur PIABO PR ist der führende Full-Service-PR-Partner der Digitalwirtschaft mit Sitz in Berlin. PIABO erzielt international herausragende Medienpräsenz für seine Kunden aus den Bereichen E-Commerce, Traveltech, Fintech, Foodtech, HR-Tech, Healthtech, Blockchain, Consumer Electronics, IoT, Artificial Intelligence, AR/VR, Security, Big Data, SaaS/Cloud und Greentech. Das Leistungsspektrum des multidisziplinären Beraterteams umfasst Public Relations und Social Media sowie Content Marketing und Influencer Programs. Das Unternehmen wird von Gründer und CEO Tilo Bonow geführt und unterstützt bereits seit 2006 als strategischer Partner seine Kunden aktiv beim Erreichen ihrer lokalen und globalen Wachstumsziele. Zu PIABOs Portfolio zählen u.a. Shopify, Vivid Money, Stripe, Henkel X, Cowboy, GitHub und die Silicon Valley Bank.

