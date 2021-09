Westdeutsche Zeitung

CDU-Streit - Prien zeigt Haltung gegen Maaßen: Grenzen der Parteiraison

Kommentar von Lothar Leuschen

Wuppertal/Düsseldorf (ots)

Es gibt Knatsch in der CDU. Wieder einmal. Und wieder einmal stürzen sich auch die sozialen Medien genüsslich darauf. Ebenso berechenbar ist, dass wieder einmal Hans-Georg Maaßen im Zentrum des Zwists steht. Der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz tritt für die CDU in einem Wahlkreis im Süden Thüringens an. Und wenn Karin Prien dort wählen dürfte, bekäme Maaßen deren Stimme nicht. Das wäre nicht weiter erwähnenswert. Ist es aber, weil Prien erstens in der CDU und zweitens Bildungsexpertin im weithin belächelten Zukunftsteam von Armin Laschet ist. Nun fordert Maaßen ihren Rauswurf. Laschet soll die Parteifreundin und Ministerin aus Schleswig-Holstein abberufen. Was für ein Zirkus.

Irgendwie scheinen sich alle guten Geister vom Spitzenkandidaten der Union abgewendet zu haben. Erst sein Lachen im falschen Moment, dann der nicht enden wollende Umfrage-Spießrutenlauf und nun auch noch neuer Zoff in den eigenen Reihen. Mitleid ist das Schlimmste, was einem Spitzenpolitiker widerfahren kann. Aber auch das bleibt Laschet nicht erspart. Denn es ist nicht anzunehmen, dass irgendwer in der CDU-Wahlkampfzentrale in der Lage ist, aus dieser neuen Not eine Tugend zu machen. Prien gegen Maaßen, Maaßen gegen Prien, und am Ende steht Laschet im Regen. Wie immer also.

Dabei hat der Knatsch auch etwas Gutes. Es ist nicht nur mutig von Karin Prien, im Fernsehen vor einem Millionenpublikum klare Kante gegen Maaßen zu zeigen, weil der in der Vergangenheit eindeutig zu rechts geblinkt hat. Prien setzt mit ihrem imaginären Votum für den SPD-Kandidaten ein Zeichen. Es ist das erste sichtbare Zeichen aus dem Zukunftsteam. Aber es ist ein spannendes und eignet sich als Beispiel für den modernen Diskurs. Zukunft in der Politik ist nämlich auch, sich nicht in jedem Fall der Parteiraison zu unterwerfen. Zukunft in der Politik ist, sich nicht länger selbst zu verleugnen, wenn Haltung und Herz gefragt sind. Genau das hat Karin Prien getan. Das verdient Respekt. Auch von der politischen Konkurrenz.

