Grillen ohne Reue! - Mit Bio-Kohle aus heimischen Hölzern

Gräfelfing (ots)

Anmoderationsvorschlag: Die Grillsaison ist in vollem Gange und vor allem am Wochenende wabert Grillduft durch die ganze Nachbarschaft. Wer beim Grillgut auf Herkunft und Qualität achtet, macht schon vieles richtig. Allerdings kommt es auch darauf an, was unter dem Rost glüht: denn auch bei der Grillkohle gibt es Unterschiede beim Umwelt- und Klimaschutz. Und was das Ganze mit nachhaltiger Landwirtschaft zu tun hat, weiß Jessica Martin.

Sprecherin: Die Grillkohle, die wir normalerweise hierzulande kaufen können, stammt oft aus illegalen Rodungen von Tropenwäldern in Lateinamerika und Afrika. Sie wird primitiv hergestellt und das schädigt die Gesundheit der Arbeiter und die Umwelt. Aber es geht auch anders, so Aaron Armah, Gründer von NERO, dem ersten ökologischen und Naturland-zertifizierten Grillkohle-Hersteller Deutschlands.

O-Ton 1 (Aaron Armah, 9 Sek.): "Bei uns ist anders, dass wir den gesamten Prozess nach den höchsten Nachhaltigkeitsstandards und natürlich auch Sozialstandards zertifizieren. Wir setzen ganz gezielt auf regionale Forstbestriebe, die von Naturland auch entsprechend zertifiziert sind, wo keine Pestizide eingesetzt werden, keine Düngemittel, kein Kahlschlag. Da kriegen wir Resthölzer. Und bei der Produktion ist uns wichtig, dass das Ganze energetisch genutzt wird, um noch Ökostrom zu produzieren und eben auch noch sehr viel Wärme, die eingespeist werden kann."

Sprecherin: Nero sieht sich in der Verantwortung, unsere Klimaziele zu erreichen und unterstützt deswegen auch andere Projekte. Zum Beispiel in der Landwirtschaft, bei der bis zu 30 Prozent der Emissionen eingespart werden können. Hier sieht das Unternehmen eine Riesenchance im sogenannten Agroforst.

O-Ton 2 (Aaron Armah, 23 Sek.): "Bei Agroforst geht's um die Kombination von Bäumen und der Landwirtschaft, um den Wald zurück auf den Acker zu bringen letztlich. Bäume und Sträucher bilden einen ganz natürlichen Schutz gegen Wind und Bodenerosion. Einfach, dass sie eben zwischen diesen großen Flächen den Wind auffangen aber auch mit Ihrem Wurzelwerk Wasser länger speichern."

Sprecherin: Außerdem sind Bäume Lebensräume für Tiere und Insekten und helfen so, Landwirtschaft und Naturschutz zu verbinden. Auf der Suche nach einem Agroforst-Partner brachte Naturland Nero mit der Warnke Agrar GmbH zusammen, die nördlich von Magdeburg ein ehrgeiziges Projekt verfolgt...

O-Ton 3 (Aaron Armah, 8 Sek.): "...wo der Ökolandwirt Christian Warnke eines der größten zusammenhängenden Agroforstgebiete Deutschlands mit über 120 Hektar nachhaltig bewirtschafteter Agrarfläche schaffen möchte. Und in diesem Jahr wollen wir eben zusammen rund 80.000 Quadratmeter der ersten Flächen angehen. Und darauf freuen wir uns sehr."

Sprecherin: Allerdings werden solche Klimaprojekte noch nicht ausreichend gefördert, deshalb haben sich die drei Partner etwas einfallen lassen: Von jedem verkauften Sack Grillkohle wird ein Teil des Gewinns in die neuen Agroforstflächen gesteckt.

Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie den Grill anmachen, schauen Sie ganz genau hin, woher die Grillkohle kommt! Mehr Infos zum Thema Bio-Grillkohle und Agrofrost finden Sie im Internet unter naturland.de und unter nero-grillen.de.

