Grifols schließt Vereinbarung mit Canadian Blood Services, um die Selbstversorgung Kanadas mit Immunglobulinen zu beschleunigen

In Kanada werden immer mehr Immunglobuline (Ig) verwendet. Das Land importiert derzeit etwa 85% seines Ig-Bedarfs für Patienten, die auf diese lebensrettende Plasma-Protein-Therapie angewiesen sind.

Aufbauend auf seiner Investition in eine große Fraktionierungsanlage in Montreal wird Grifols Plasma aus Kanada verarbeiten und das fertige Produkt exklusiv für Canadian Blood Services bereitstellen. Ziel ist es, die Selbstversorgung der Kanadier mit Ig zu mindestens 50% zu erreichen.

Im Rahmen eines 15-Jahres-Abkommens mit Verlängerungsoptionen werden jährlich 2,4 Millionen Gramm Ig für kanadische Patienten und Canadian Blood Services bereitgestellt. Die Preise werden westlichen Marktwerten entsprechen und regelmäßig überprüft werden.

Einmal mehr beweist Grifols seine globale Führungsrolle bei der Bildung von Allianzen zwischen der Plasmaindustrie und dem öffentlichen Sektor als beste Möglichkeit, die Selbstversorgung mit Plasma im eigenen Land sicherzustellen.

Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), ein weltweit führender Anbieter von Plasmamedikamenten, der seit mehr als 110 Jahren zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen beiträgt, hat ein wegweisendes, langfristiges Abkommen mit Canadian Blood Services, der nationalen Blutbehörde Kanadas, unterzeichnet. Ziel ist es, die Selbstversorgung des Landes mit Immunglobulin (Ig)-Arzneimitteln erheblich zu verbessern. Diese wichtigen Plasma-Protein-Therapien werden zur Behandlung einer breiten Palette von Immundefekten und anderen Erkrankungen eingesetzt.

Es handelt sich um das erste Abkommen dieser Art. Es stellt sicher, dass kanadisches Plasma auf kanadischem Boden zu Ig-Medikamenten verarbeitet wird, die ausschließlich für den Bedarf von Tausenden von Patienten im Land bestimmt sind, die dringend auf diese lebensrettenden Therapien angewiesen sind.

Kanada hat einen hohen Ig-Verbrauch und muss derzeit bis zu 85% seines Ig importieren, wobei die Nachfrage jährlich um durchschnittlich 5 bis 8% steigt.

Die Kooperationsvereinbarung mit Canadian Blood Services ist Teil der langfristigen globalen Wachstumsstrategie von Grifols. Sie wird mit der bereits von Canadian Blood Services geleisteten Arbeit kombiniert, um die Selbstversorgungsrate Kanadas mit Ig schnellstmöglich von 15% auf 50% zu erhöhen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Grifols mit Canadian Blood Services zusammenarbeiten, um die Beschaffung des benötigten kanadischen Plasmas stetig zu erhöhen. Bis 2026 sollen 2,4 Millionen Gramm Ig-Medikamente jährlich erreicht werden.

Während der Laufzeit des verlängerbaren 15-Jahres-Vertrages wird die Preisgestaltung von Ig den westlichen Marktwerten entsprechen und regelmäßig überprüft werden.

Grifols' neu gebautes, hochmodernes Werk in Montreal wird voraussichtlich 2024 den Betrieb aufnehmen und 2026 voll einsatzfähig sein. Dann wird das Unternehmen der einzige kommerzielle Großhersteller von Plasmaprodukten in Kanada sein. Bis dahin wird die Produktion am Grifols-Standort in Clayton, North Carolina, erfolgen.

Als Zeichen seines langfristigen Engagements auf dem kanadischen Markt investierte Grifols im Jahr 2020 über 400 Millionen USD in seine Anlagen in Montreal, darunter eine Fraktionierungsanlage mit einer Kapazität von 1,5 Millionen Litern pro Jahr und zwei Reinigungsanlagen. Seitdem hat Grifols die Anlagen erweitert und umgerüstet. Anfang 2022 erwarb Grifols sein erstes Spendezentrum in Kanada, in Winnipeg.

"Grifols hat sich verpflichtet, Kanada auf seinem Weg zur Selbstversorgung zu unterstützen, um sicherzustellen, dass Patienten in Kanada die lebenserhaltenden Plasmamedikamente erhalten, die sie benötigen", sagte Víctor Grifols Deu, Co-CEO von Grifols. "Wir werden unsere umfassenden Kenntnisse des kanadischen Marktes und unsere jahrzehntelange, branchenführende Erfahrung in der Plasmasammlung und der Herstellung von Arzneimitteln einbringen, die den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen."

Raimon Grifols, Co-CEO von Grifols, fügte hinzu: "Eine der wichtigsten Lehren aus der Pandemie ist die Notwendigkeit, eine möglichst starke nationale Gesundheitsinfrastruktur aufzubauen, die Patienten zuverlässig und nachhaltig mit kritischen Plasmamedikamenten versorgen kann."

"Kanada hat mit Grifols eine Vereinbarung getroffen, um eine dringend benötigte durchgängige nationale Lieferkette für Immunglobuline zu entwickeln", erklärte Dr. Graham D. Sher, CEO der Canadian Blood Services. "Dies wird die Suffizienz verbessern, unser nationales Blutsystem schützen und eine inländische Versorgung mit Immunglobulinen sicherstellen, auf die sich die Patienten in Kanada verlassen können."

Die Allianz zwischen Grifols und Canadian Blood Services baut auf ihrer langjährigen Beziehung sowie auf den mehr als drei Jahrzehnten auf, in denen Grifols kanadische Patienten mit Plasmamedikamenten versorgt hat. Zusätzlich zu der neuen Vereinbarung wird Grifols weiterhin Auftragsfertigungsdienstleistungen für Canadian Blood Services erbringen.

Die Vereinbarung mit Canadian Blood Services ist die jüngste in einer Reihe von Initiativen, mit denen Grifols Ländern und Regionen helfen will, ihre Selbstversorgung mit Plasmamedikamenten zu erhöhen. Einmal mehr zeigt sich, dass Allianzen zwischen der Plasmabranche und dem öffentlichen Sektor für die Gewährleistung der heimischen Plasmasicherheit entscheidend sind. Grifols verfügt über ein weltweit führendes Netz von mehr als 400 Plasmaspendezentren und modernsten Plasmaproduktionsanlagen, die für ihre Qualität, Sicherheit und Spitzenleistung bekannt sind.

Canadian Blood Services verfügen über eine nationale Reichweite, Infrastruktur und Verwaltung, die sie im kanadischen Gesundheitswesen einzigartig machen. Im Bereich Blut, Plasma und Stammzellen erbringen sie Dienstleistungen für Patienten im Auftrag aller Provinz- und Territorialregierungen außer Quebec.

