Grifols

Grifols startet Produktion von Hyperimmun-Immunglobulin

Potenzielle passive Immuntherapie gegen COVID-19

Barcelona, Spanien (ots)

Grifols führt Initiativen zur Bekämpfung von COVID-19 mit der Entwicklung des ersten spezifischen Medikaments an

- Grifols ist das erste Unternehmen, das die Produktion eines Anti-SARS-CoV-2-Hyperimmun-Immunglobulins aufgenommen hat. Das Unternehmen nutzt sein breites Fachwissen und seine Erfahrung in der Entwicklung spezifischer Immunglobuline, die bei der Behandlung und Prävention von Infektionen eingesetzt werden und die bei Notfällen im Gesundheitswesen wie dem Ebola-Ausbruch zur Anwendung kamen. - Grifols ist weltweit führend in der Herstellung und im Verkauf von Immunglobulinen, einem Plasmaprotein mit bewährter Sicherheit, breiter klinischer Anwendung und bedeutendem therapeutischen Potenzial. - Immunglobulin-Therapien werden hauptsächlich zur Vorbeugung und Behandlung von Infektionen bei unvorhersehbarer Exposition gegenüber Infektionserregern, primären und sekundären Immundefekten, neurologischen Erkrankungen im Zusammenhang mit Autoimmunkrankheiten und geschwächten Immunsystemen durch Krebsbehandlungen eingesetzt.

Grifols startet heute die Produktion seines Anti-SARS-CoV-2-Hyperimmun-Immunglobulins mit spezifischen Antikörpern aus dem Plasma von Genesenen. Es ist das erste spezifische Medikament, das zur Bekämpfung von COVID-19 entwickelt wurde. Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P, NASDAQ: GRFS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von Therapien mit aus Plasma gewonnenen Proteinen, das sich seit mehr als 100 Jahren der Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen widmet.

Grifols ist federführend bei der Herstellung dieser potenziellen passiven Anti-COVID-19-Immuntherapie im Rahmen eines Kooperationsabkommens mit US-Behörden, darunter die Food and Drug Administration (FDA), die National Institutes of Health (NIH) und die Biomedical Advanced Research Development Authority (BARDA). Die Vereinbarung umfasst auch die Durchführung präklinischer und klinischer Studien, die zur Bestimmung der Wirksamkeit erforderlich sind. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen daran, Kooperationen in Europa zu etablieren.

Die Anti-SARS-CoV-2-Hyperimmun-Immunglobuline von Grifols werden in seiner Anlage in Clayton (North Carolina, USA) hergestellt, die speziell für die Verarbeitung von Spezialimmunglobulinen konzipiert wurde.

Die ersten Dosen werden voraussichtlich im Juli 2020 im Rahmen einer klinischen Studie verfügbar sein.

Grifols nutzt sein breites Fachwissen und seine Erfahrung aus früheren Notfällen im Gesundheitswesen wie dem Ebola-Ausbruch, um als erstes Unternehmen mit der Produktion eines Anti-SARS-CoV-2-Hyperimmun-Immunglobulins zu beginnen.

Gleichzeitig forciert Grifols seine klinische Studie in Spanien, um die Wirksamkeit hochdosierter intravenöser Immunglobuline zur Stabilisierung oder Verbesserung des Zustands von COVID-19-Patienten zu untersuchen.

Die Studie zielt darauf ab, die Wirkung neutralisierender Antikörper (Proteine, die Viren binden und sie daran hindern, menschliche Zellen zu infizieren) zu bewerten sowie das immunmodulatorische Potenzial (Immunmodulationsantwort) von Immunglobulinen als Therapie zur Blockierung des Zytokinsturms bei Patienten mit schweren Fällen von COVID-19 zu bestimmen.

Immunglobuline: Plasmaproteine mit einem breiten therapeutischen Potenzial und komplexen Wirkmechanismen, die schwer zu replizieren sind

Immunglobuline sind Plasmaproteine, die wie Antikörper als Teil des körpereigenen Abwehrsystems mit komplexen und schwer zu reproduzierenden Mechanismen wirken.

Dank ihres breiten Wirkungsbereichs - einschließlich ihrer immunmodulierenden Wirkungen - haben Immunglobuline ein breites und vielfältiges Spektrum klinischer Anwendungen, wie die Prävention von Infektionen bei immungeschwächten Patienten und Autoimmunerkrankungen, sowohl neurologischer als auch anderer Organe.

Die Behandlung mit Immunglobulinen ist zur Vorbeugung von Infektionen im Falle einer unvorhersehbaren Exposition gegenüber Infektionserregern wie Hepatitis B oder dem Tollwutvirus unerlässlich. Sie sind auch für die Prävention von Infektionen bei Patienten mit primären Immundefekten (PID) wesentlich, zu denen mehr als 300 Krankheiten gehören, von denen 150 auf einen angeborenen Defekt zurückzuführen sind. Diese Krankheiten sind das Ergebnis einer quantitativen und/oder funktionellen Veränderung der verschiedenen Mechanismen, die an der Immunantwort beteiligt sind.

Immunglobulin hat sich auch als sichere und wirksame Behandlung für eine Reihe neurologischer Erkrankungenerwiesen, darunter das Guillain-Barré-Syndrom, die chronisch-entzündliche demyelinisierende Polyneuropathie (CIDP), die multifokale motorische Neuropathie, die Myasthenia gravis und das Lambert-Eaton-Syndrom.

Diese hochkomplexen Krankheiten sind ohne Immunglobulin nur schwer zu behandeln, da die Reproduktion aller ihrer Wirkmechanismen, die das Ergebnis der natürlichen Evolution des menschlichen Immunsystems sind, eingeschränkt ist.

Mit ihrem breiten therapeutischen Potenzial werden Immunglobuline auch zur Behandlung sekundärer Immundefekteeingesetzt, die auftreten, wenn eine Krankheit oder therapeutische Behandlung die Fähigkeit der Immunzellen vermindert, gegen Krankheitserreger zu reagieren und Antikörper zu bilden, so dass dieser Teil des Immunsystems ersetzt werden muss.

Diese Art von Immunschwäche kann auch bei Autoimmunerkrankungen wie rheumatoider Arthritis, Lupus und Multipler Sklerose als Folge der Einnahme von Immunsuppressiva auftreten. Auch die Behandlung von Krankheiten wie Krebs kann zu einer Schwächung des Immunsystems führen. Daher wird derzeit an neuen Immuntherapie- und Immunglobulin-Strategien für Krebspatienten geforscht.

Gegenwärtig gibt es weltweit mehr als 5.000 klinische Studien (Quelle: https://www.clinicaltrials.gov) zur weiteren Erforschung des Behandlungspotenzials dieses Plasmaproteins.

Grifols ist weltweit führend in der Herstellung und im Verkauf von Immunglobulinen und ist dank der Grosszügigkeit seiner Spender weiterhin fest entschlossen, die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse von Patienten zu erfüllen, die dieses Plasmaprotein benötigen.

Starke Wachstumsprognose für Immunglobuline in den Jahren 2019-2022

Nach Angaben des Marketing Research Bureau (MRB) wird der Markt für Immunglobuline im Zeitraum 2019-2022 weiterhin jährlich im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen.

Es wird erwartet, dass die Fortschritte bei den Immuntherapien in diesem Zeitraum eine höhere Nachfrage nach Immunglobulinen auslösen werden. Therapien wie CAR-T-Zellen könnten einen wachsenden Bedarf an diesen Plasmaproteinen im Bereich der sekundären Immundefekte schaffen.

Über Grifols

Grifols ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das 1909 in Barcelona gegründet wurde und sich für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen auf der ganzen Welt einsetzt. Seine vier Geschäftsbereiche - Bioscience, Diagnostic, Hospital und Bio Supplies - entwickeln, produzieren und vermarkten innovative Lösungen und Dienstleistungen, die in mehr als 100 Ländern verkauft werden.

Als Pionier in der Plasmaindustrie betreibt Grifols ein wachsendes Netzwerk von Spendenzentren weltweit. Grifols verarbeitet gesammeltes Plasma in lebenswichtige Medikamente zur Behandlung seltener, chronischer und manchmal lebensbedrohlicher Erkrankungen. Als anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin bietet Grifols auch ein umfassendes Portfolio an Lösungen, die die Sicherheit von der Spende bis zur Transfusion erhöhen. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Instrumente, Informationen und Dienstleistungen, die es Krankenhäusern, Apotheken und medizinischem Fachpersonal ermöglichen, auf effiziente Weise eine fachkundige medizinische Versorgung zu gewährleisten.

Grifols, mit mehr als 24.000 Mitarbeitern in 30 Ländern, ist einem nachhaltigen Geschäftsmodell verpflichtet, das den Standard für kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische Führung setzt.

Die Aktien der Klasse A des Unternehmens sind an der spanischen Börse notiert, wo sie Teil des Ibex-35 (MCE:GRF) sind. Die stimmrechtslosen Aktien der Klasse B von Grifols sind am Mercado Continuo (MCE:GRF.P) und an der amerikanischen NASDAQ über ADRs (NASDAQ:GRFS) notiert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.grifols.com

Pressekontakt:

Deutschland

Rüdiger Litzba

litzba@delta-communications.de

Delta Communications - Grifols Pressestelle Deutschland

Tel. +49 6172 2659712



Spanien

Raquel Lumbreras

Raquel_lumbreras@duomocomunicacion.com

Borja Gómez

Borja_gomez@duomocomunicacion.com

Duomo Comunicación - Grifols Pressestelle

Tel. +34 659 57 21 85 / +34 650 40 22 25



International

Brad Pick

Grifols Unternehmenskommunikation

Brad.pick@grifols.com

Tel. +34 93 571 00 02



Grifols Investor Relations

investors@grifols.com

Tel. +34 93 571 02 21

Original-Content von: Grifols, übermittelt durch news aktuell